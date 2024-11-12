Вестник Кавказа

Мэрия Тбилиси снизила расходы на 2025 год

Вид на Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Бюджет мэрии столицы Грузии снизится на 12% в будущем году. Под сокращение попали сферы культуры и жилья, а также сбора мусора.

Мэрия грузинской столицы решила сократить расходы в 2025 году на 12%. В 2024 году бюджет города составил 2 млрд лари (73,1 млрд рублей), а в будущем году город планирует потратить 1,7 млрд лари (62,1 млрд рублей).

Основные расходы пойдут на общественный транспорт и социальную сферу. Самые большие сокращения предусмотрены в сфере культуры, сбора мусора и строительства жилищной инфраструктуры.

В плане доходов, тбилисская мэрия планирует получить порядка 905 млн лари (33 млрд рублей) в виде налогов.

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