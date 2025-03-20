Вестник Кавказа

Россияне снова заинтересовались отдыхом в Абхазии

Озеро Рица
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В РСТ заявили о восстановлении спроса на туры в Абхазии. Ранее стало известно, что авиасообщение между Россией и Абхазией будет запущено в мае.

Спрос на туры из России в Абхазию начал восстанавливаться, на май 2025 года его уровень на 1,4% превышает прошлогодние показатели, сообщает Российский союз туриндустрии.

При этом в РСТ отметили, что уровень спроса на путевки в Абхазию с заездами на летнее время года в настоящее время на 23,2% ниже, чем в 2024 году, пишет РИА Новости.

Напомним, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко сегодня заявил о скором запуске авиасообщения с Абхазией. Первые самолеты отправятся 1 мая.

Стоит добавить, что в пресс-службе группы компаний "Мантера" уточнили, что восстановление спроса на туры в Абхазию не скажется кардинально на спросе на размещение в Сочи.

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