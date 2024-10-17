Вестник Кавказа

Посол Ирана в Армении поддержал Азербайджан

Посол Ирана в Армении поддержал Азербайджан
© Фото: посольство Ирана в Армении
Иран выступает за стабильность и мир на границе Азербайджана и Армении, призывая Ереван и Баку заключить мирный договор: для его достижения можно использовать формат "3+3", хорошо зарекомендовавший себя.

Тегеран надеется, что Армения и Азербайджан будут соблюдать принципы, направленные на обеспечение мира и спокойствия, и иранские власти готовы поддержать любой формат, предложенный сторонами для достижения мира, сообщил на полях семинара "Продвижение шанхайского духа: ШОС в действии", проходившего в Ереванском государственном университете, посол Ирана в Армении Мехди Собхани.

"Иран находится на связи как с Арменией, так и Азербайджаном, и выступает за стабильность и мир на границе. Во время этих обсуждений призываем стороны двигаться в сторону подписания мирного договора. Иран считает, что нужно избегать любого шага, который приведет к напряженности"

- Мехди Собхани

Также дипломат отметил, что в достижении этой цели можно использовать уже хорошо зарекомендовавший себя региональный формат "3+3", передает Sputnik Армения.

У Ирана замечательные, соседские отношения с Азербайджаном, и власти страны пользуются этим, делая все возможное для установления мира в регионе, - Добавил Мехди Собхани.

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