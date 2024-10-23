Вестник Кавказа

Европейская миссия в Армении: патруль или разведка?

Евгений Николайчук
Европейская миссия в Армении: патруль или разведка?
© Фото: страница EUMA в соцсетях
Миссия ЕС в Армении, которая уже длительное время выполняет в стране довольно странную работу – якобы патрулирует условную границу с Азербайджаном - разразилась радостным сообщением о юбилейном, пятитысячном рейде.

Миссия завершила 5000-ый патруль с момента своего создания – такое сообщение сегодня распространила миссия ЕС в Армении.

"Миссия Европейского союза в Армении сегодня с гордостью отмечает важное событие –мы завершили 5000-ый патруль с момента создания миссии. Наша цель  – содействие миру в регионе. Благодарим за доверие"

- сообщение миссии

Сопровождает сообщение жизнерадостное фото с молодыми людьми и цифрой 5000 на листках формата А4 у них в руках. Таких фотографий у якобы гражданских сотрудников миссии множество – а вот все ее видимая реальная работа и ограничивается как раз массой фотографий с биноклями.

Впрочем, не исключено, что как раз они и демонстрируют эту работу: ведь бинокль – первое оружие разведчика, правда, и он зачастую не помогает им зафиксировать нарушения огня на границе - провокаций, которыми периодически занимаются армянские военные.

Что касается данных о разведке, то это не праздные слова: о такой "необъявленной" функции миссионеров буквально две недели назад заявлял в кулуарах XII Глобального Бакинского форума замглавы МИД Азербайджана Эльнур Мамедов.

Дипломат пояснил, что, хотя Азербайджан и Армения уже полностью согласовали текст мирного договора, остается ряд других важных условий, которые необходимы для мирного сосуществования на Южном Кавказе, в том числе отказ Армении от милитаризации, а также невмешательство третьих стран в события в регионе. Что касается миссии, то она как раз и несет угрозу стабильности Южного Кавказа, являясь источником серьезных рисков: будучи в статусе гражданской миссии, реально она ведет разведку.

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