Миссия ЕС в Армении создает риски для Южного Кавказа – Баку

Наличие миссии Евросоюза на территории Армении и в частности на границе с Азербайджаном несет угрозу стабильности Южного Кавказа, ее удаление входит в число условий для мирного сосуществования, заявили в МИД Азербайджана.

Работа миссии ЕС в Армении, в том числе границе с Азербайджаном служит источником серьезных рисков для стабильности Южного Кавказа, заявил замглавы МИД Азербайджана Эльнур Мамедов в кулуарах XII Глобального Бакинского форума.

Он напомнил, что миссия Евросоюза уже на протяжении более чем года функционирует в статусе гражданской миссии, однако реально она ведет разведку.

"Это создает серьезные риски для стабильности в регионе"

– Эльнур Мамедов

Дипломат пояснил, что, хотя Азербайджан и Армения уже полностью согласовали текст мирного договора, о чем стало известно накануне, остается ряд других важных условий, которые необходимы для мирного сосуществования на Южном Кавказе, в том числе отказ Армении от милитаризации, а также невмешательство третьих стран в события в регионе.