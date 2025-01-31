Миссия ЕС в Армении создает риски для Южного Кавказа – Баку

Работа миссии ЕС в Армении, в том числе границе с Азербайджаном служит источником серьезных рисков для стабильности Южного Кавказа, заявил замглавы МИД Азербайджана Эльнур Мамедов в кулуарах XII Глобального Бакинского форума.
Он напомнил, что миссия Евросоюза уже на протяжении более чем года функционирует в статусе гражданской миссии, однако реально она ведет разведку.
"Это создает серьезные риски для стабильности в регионе"
– Эльнур Мамедов
Дипломат пояснил, что, хотя Азербайджан и Армения уже полностью согласовали текст мирного договора, о чем стало известно накануне, остается ряд других важных условий, которые необходимы для мирного сосуществования на Южном Кавказе, в том числе отказ Армении от милитаризации, а также невмешательство третьих стран в события в регионе.