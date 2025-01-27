Миссия ЕС в Армении: когда разместилась, с какой целью, надолго ли?

Группа формально гражданских наблюдателей миссии ЕС останется в Армении до 2027 года. В этом материале раскроем цели миссии, предпосылки ее появления, а также позиции сторон, которые затрагивает присутствие представителей Евросоюза на условной армяно-азербайджанской границе.

Совет ЕС принял решение продлить на два года наблюдательную миссию в Армении в целях "обеспечения мира и стабильности". Европейские наблюдатели будут оставаться в республике до конца февраля 2027 года. На функционирование миссии Евросоюз выделил свыше €44 млн.

Миссия ЕС в Армении – как все начиналось?

Евросоюз смог качественно сменить свой статус в армяно-азербайджанском урегулировании с площадки переговоров на де-юре миротворца благодаря просьбе Еревана осенью 2022 года, после спровоцированного армянской стороной обострения ситуации на условной границе с Азербайджаном.

В начале октября того года в Праге, на первом саммите Европейского политического сообщества, прошли переговоры с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Франции Эмманюэля Макрона и главы Евросовета Шарля Мишеля. Стороны договорились о присутствии на армянских приграничных территориях европейских гражданских наблюдателей со сроком полномочий в два месяца.

17 октября 2022 года Совет Европы одобрил решение направить 40 наблюдателей для контроля ситуации на условной границе Армении с Азербайджаном. В состав миссии вошли участники мониторинговой группы в Грузии.

Когда долгосрочная миссия ЕС начала свою работу?

© Фото: EUmARMENIA

В конце 2022 года Евросоюз при поддержке Еревана заявил о планах трансформации краткосрочной наблюдательной группы в долгосрочную миссию. Вскоре стало известно, что миссионеры ЕС будут присутствовать в Армении в течение двух лет.

Долгосрочная миссия ЕС начала работу в Армении 20 февраля 2023 года. В состав группы европейских наблюдателей на первом этапе вошли около 100 человек, которые имели опыт работы в европейских правоохранительных структурах.

Наблюдатели выполняют свои функции без оружия, однако долгосрочная группа получила возможность перемещаться по всей территории Армении, что отличает ее от краткосрочной миссии, которая следила только за границей с Азербайджаном.

В конце 2023 года Евросоюз принял решение направить в Армению дополнительных наблюдателей, количество участников миссии превысило 200 человек.

Армения на законодательном уровне закрепила особый статус миссии, парламент республики предоставил участникам особые права. Например, наблюдатели получили неприкосновенность от задержания.

Базы евромиссии в Армении

Миссия наблюдателей имеет 6 баз дислоцирования в Армении. Две располагаются в Сюникской области – в Капане и Горисе. Одна база функционирует в Мартуни Гегаркуникской области, две – в Вайоцдзорской области (Джермук и Ехегнадзор). Также база работает в Иджеване Тавушской области.

Важно отметить, что базы располагаются не вдоль границы с Азербайджаном, но разбросаны по всей территории Армении.

Каковы цели миссии?

© Фото: EUmARMENIA

Официально заявленные цели миссии ЕС: стабилизация ситуации в приграничных районах Армении, укрепление доверия и безопасности людей, а также создание условий, которые способствовали бы нормализации отношений между Ереваном и Баку.

При этом за годы работы миссия не зафиксировала ни одной перестрелки из происходивших время от времени между пограничными позициями армянской и азербайджанской армий. Ее мониторинги никак не влияли на частотность и масштабы таких инцидентов.

Участники процессов на Южном Кавказе трактуют задачи миссии по-разному. Если Армения разделяет предлагаемые Брюсселем нарративы об обеспечении безопасности, то Азербайджан и Россия видят цели долгосрочного присутствия группы наблюдателей ЕС в регионе в ином свете.

Какова позиция Азербайджана?

Баку не был против краткосрочной миссии европейских наблюдателей на границе. Лидер Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Праге согласовал эту инициативу с европейской стороной, поскольку речь шла только о двухмесячном сроке пребывания европейских наблюдателей на границе. Предполагалось, что за это время ЕС сможет убедиться в стабильности ситуации на армяно-азербайджанских рубежах и покинет Армению.

Когда же речь зашла о двухлетнем сроке пребывания европейских наблюдателей и расширении европейского присутствия в начале 2023 года, Баку выразил обеспокоенность в связи с отсутствием положительных результатов работы первой группы наблюдателей.

В дальнейшем Баку призвал к сворачиванию присутствия евромиссии, так как численно возросший десант европейских наблюдателей не приносил ощутимых результатов в деле мирного урегулирования, являясь фактором дополнительной напряженности.

Азербайджан настаивает на делимитации границы без участия третьих стран и на включении в мирный договор пункта о запрете на размещении каких-либо иностранных сил на армяно-азербайджанских рубежах.

"Мы не рассматриваем миссию Евросоюза как фактор, способствующий укреплению мира в регионе. Напротив, ее присутствие вызывает обеспокоенность"

- глава отдела внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев

Какова позиция России?

Россия с самого начала разделяла обеспокоенность Азербайджана присутствием евромиссии в Армении. Согласно позиции Москвы, миссия ЕС – это сугубо геополитическое предприятие, которое направлено на дестабилизацию в регионе и попытку вмешательства в процесс мирного урегулирования.

Москва также указывала на непрозрачность деятельности миссии и отсутствие диалога между европейскими посланниками и сторонами послевоенных процессов на Южном Кавказе.

"То, что миссия является инструментом гибридной войны ЕС, подтверждает ее скрытность, неподотчетность и неподконтрольность ни Армении, ни Азербайджану, ни другим заинтересованным странам и структурам"

– замглавы МИД РФ Михаил Галузин

Как оценивают миссию в Армении?

В Армении приветствовали продление мандата миссии ЕС до 2027 года, о чем заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян. По словам главы дипломатии страны, евромиссия является "столпом стабильности в регионе".

Положительное отношение к наблюдателям ЕС закономерно укладывается в европейский разворот политики Никола Пашиняна с курсом на вступление в ЕС.