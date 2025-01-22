Вестник Кавказа

Ильхам Алиев: Армения обязана открыть свободный проезд в Нахчыван

Мурад Устаров
Ильхам Алиев: Армения обязана открыть свободный проезд в Нахчыван
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ильхам Алиев заявил, что Зангезурский коридор – уже общепринятый в мире термин. Он добавил, что Армения обязана предоставить проезд из Азербайджана в Азербайджан.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев на совещании по вопросам транспорта заявил, что без Азербайджана и его транспортной инфраструктуры сегодня нельзя представить транспортную карту Евразии.

Он подчеркнул, что сейчас через страну проходят транспортные коридоры "Восток-Запад" и "Север-Юг", а объем грузов, которые перевозятся по коридорам, растет с каждым годом.

Глава государства сказал, что Азербайджан предпринимает практические шаги для открытия Зангезурского коридора. Президент добавил, что Зангезурский коридор – общепринятый в мире термин.

Говоря об инициативе Армении «Перекресток мира», Ильхам Алиева заявил, что данный «проект» не стоит и гроша». Он отметил, что для реализации инициативы Ереван в первую очередь должен обратиться к Баку.

Президент сообщил, что условия Азербайджана справедливы и основаны на международном праве, а также на обязательствах самой Армении. Он призвал Ереван предоставить свободный проезд в Нахчыван.

"Должен быть комфортный и свободный проезд из Азербайджана в Азербайджан без каких-либо проверок и препятствий"

- Ильхам Алиев

Помимо этого, глава государства отметил, что при реализации проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс Азербайджан столкнулся с трудностями. Он добавил, что реализации данного проекта особенно сопротивлялись США.

В качестве причины возражения Вашингтона Ильхам Алиев указал на проармянскую политику, так как в США считали, что проект оставляет в стороне Армению.

Президент напомнил, что Вашингтон тогда оказывал серьезное давление на тогдашнее грузинское руководство, чтобы оно отказалось от проекта, но Баку и Тбилиси смогли прийти к договоренности через несколько лет переговоров.

Азербайджан не даст Армении остаться в блокаде

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, Армения не сможет реализовать никакие транспортные проекты без Азербайджана. "Турция не откроет границу с Арменией, пока Ереван не наладит отношения с Баку, а полноценной нормализации армяно-азербайджанских контактов, очевидно, не будет без разблокирования коммуникаций. Однако разблокирование в соответствии с обязательствами, взятыми Арменией 9-10 ноября 2020 года, должно начаться с предоставления Азербайджану беспрепятственного транспортного сообщения между Зангиланским районом и Нахчыванской Автономной Республикой. Поскольку Армения свои обязательства не выполняет, она остается в блокаде с востока и запада – и так и останется, если продолжит саботировать Зангезурский коридор", - прежде всего сказал он.

"Из заявления Ильхама Алиева следует, что Азербайджан в очередной раз берет на себя инициативу по реальному разблокированию коммуникаций в регионе. Год назад позиция Баку была такова, что Азербайджан проживет и без доступа к Нахчывану через Армению – республика строит автомобильные и железнодорожный мосты через Араз в Иран, чтобы связать Зангиланский район и Нахчыван по тому же маршруту, только по другому, иранскому берегу реки. Тогда для Еревана возник риск наказать самого себя за саботаж Зангезурского коридора: Азербайджан будет возить собственные и транзитные грузы в Турцию на севере через Грузию и на юге через Иран и свой же Нахчыван – а Армения останется в изоляции без всякой перспективы деблокады. Требование непременно включить в Зангезурский коридор армянский участок маршрута снимает этот риск и показывает, что Азербайджан стремится нормализовать контакты с Арменией", - сообщил Андрей Петров.

"Азербайджанская часть Зангезурского коридора почти полностью завершена по обеим веткам, поэтому Армении необходимо в кратчайшие сроки изменить позицию и начать конкретные проектные и строительные работы по прокладке своих участков маршрута. Причем делать это необходимо в постоянной координации с азербайджанской стороной, а в случае железнодорожной ветки – еще и договориться с Баку о строительстве участка "Азербайджанскими железными дорогами". Дело в том, что железнодорожная техника сама ездит по рельсам, а в Сюникской области Армении нет никаких железных дорог (как, кстати, и близ иранского участка Зангезурского коридора), поэтому укладывать полотно мимо Мегри можно только с рельсов, подходящих к армянским границам с двух азербайджанских сторон. Если Баку настаивает на создании армянского участка Зангезурского коридора, можно предположить, что на коммерческих основаниях он готов построить эти дороги. Поэтому вопрос остается лишь в том, как быстро правительство Пашиняна сможет адекватно отреагировать на этот запрос Азербайджана", - заключил старший аналитик "Вестника Кавказа".

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