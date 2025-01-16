Что говорили на "Валдае" о треугольнике Россия-Азербайджан-Армения?

На площадке Валдайского клуба 24 января эксперты обсудили процесс послевоенного урегулирования между Арменией и Азербайджаном, а также перспективы отношений России с этими республиками Южного Кавказа.

Силаев: Север-Юг - "виртуальный проект"

Ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО МИД России Николай Силаев считает, что Армения и Азербайджан "далеки от заключения мирного договора". Достижения, которые имеют место, связаны с уступками Армении в плане исключения из переговорного процесса посредников, что, по мнению эксперта, выгодно Баку. При этом Силаев не исключает, что стороны могут уже в скором времени выйти на полную нормализацию отношений, но из-за закрытого формата переговоров у наблюдателей нет никаких деталей.

"Я не исключаю, что стороны близки к прорыву, но мы не знаем об этом", - сказал он.

Силаев также поддержал ложный нарратив армянской пропаганды и западных недоброжелателей Баку, представляющий добровольный исход армянского населения из освобожденного Карабаха как "этническую чистку". "Карабахский конфликт завершился этнической чисткой армянского населения", - отметил научный сотрудник ИМИ МГИМО, игнорируя факты об усилиях азербайджанского руководства по легитимации и интеграции армян, живших в Карабахе, в правовое поле Азербайджана.

Наряду с этим, Силаев считает, что "тактика Азербайджана" в регионе работает из-за того, что Россия поглощена конфликтом на Украине, умалчивая о полной законности всех действий Баку на азербайджанской территории. Он наблюдает "азарт у азербайджанской дипломатии", которая чувствует силовое превосходство над Арменией. Однако после окончания СВО "окно возможностей для стран региона закончится", надеется Силаев, намекая на Баку, но не уточняя, каких конкретно действий он ждет от Москвы против ее лучшего союзника на Южном Кавказе.

Западный дрейф Армении эксперт МГИМО призывает не переоценивать, противореча позиции как Кремля, так и правительства РФ, подчеркивающих несовместимость участия Армении в ЕАЭС и Евросоюзе. В интеграции Еревана в ЕС "гораздо меньше нового, чем нам могло бы показаться", а "стремление развивать отношения с разными центрами силы характерно для современной Армении", отметил он. Законопроект о вступлении в ЕС - "символический шаг", "никуда дальше сигналов Армения не идет", и она "не делает окончательного выборы", заигрывая с Западом, уверен сам или хочет уверить других Николай Силаев.

В заключении выступления Силаев поставил под сомнение будущее стратегического с точки зрения президента Владимира Путина проекта Международного транспортного коридора "Север-Юг". По мнению эксперта, проект является скорее "виртуальным", чем реальным. Он считает, что Иран мало сделал для того, чтобы ж/д из России в Иран была достроена, а "значимость Азербайджана для России" в свете участия в проекте Баку призывает "не переоценивать". Это, надо сказать, не отменяет оценки российским руководством по достоинству усилий Азербайджана в обеспечении на своей земле всех условий для скорейшего запуска "Север-Юга".

Искандарян: Азербайджану не нужен мир, а что-то другое

Директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян согласен с Силаевым в том, что армяно-азербайджанское урегулирование застопорилось. "Я бы не сказал, что мирный процесс двигается", - отметил он, указав на медленные темпы делимитации границ.

Нынешний процесс урегулирования Искандаряну напоминает Минский процесс, в котором тоже не наблюдался прогресс. "Проблемы не юридические, а политические. Конфликт не закончен, хотя военный конфликт не актуален", - отметил он. Одной из проблем эксперт считает отсутствие армян в Карабахе после 2023 года и также поддерживает ложный нарратив, заявляя, что не верит, что те "самодепортировались" (это при том, что именно восстановление конституционного строя Азербайджанской Республики во всем Карабахском экономическом районе АР сняло крупнейшую напряженность в послевоенном урегулировании и по существу создало условие и для мирного договора, и для обеспечения безопасности Армении - при. ред).

После 2020 года "Армения сильно ослабла". Ереван пытается минимизировать риски, как через делимитацию границ, так и через инициативу "Перекресток мира". Армения не представляет никакой угрозу Азербайджану, уверен Искандарян, не договаривая лишь тот важный момент, что и Азербайджан, заинтересованный лишь в мирном сосуществовании, не представляет никакой угрозы Армении.

Напротив, эксперт, следуя традиционной риторике Еревана "обвини Баку в своих грехах", полагает, что Азербайджан не хочет мира. "Азербайджану не нужен мир, ему нужно что-то другое", - сказал он, не уточнив, что именно, видимо, из-за трудности изобрести по этой теме что-то убедительное. Директор Института Кавказа считает, что Баку использует свои требования к Еревану не как цель в заключении мирного договора, а как "инструмент давления".

"Азербайджан хочет воспользоваться плодами победы 2020 года - иметь максимально слабую Армению, которая не будет способна на самостоятельную политику", - утверждает эксперт, будто бы не замечая, что Еревану вполне хватает самостоятельности на "замораживание" членства в ОДКБ, запуск процесса интеграции в ЕС и подписание договора о стратегическом партнерства с США на глазах у Москвы.

Усиление связей Армении с Западом и покупку вооружения во Франции Искандарян обосновывает, в соответствии с позицией правительства Никола Пашиняна, отсутствием гарантий и поставок из России. "Когда вам говорят "денег нет, но вы держитесь", когда поставщик оружия (Россия - прим. ред.) исчез, приходится искать других. Это Франция, Индия и т.д", - сказал он, добавив, что Армения пытается обеспечить свою безопасность любыми способами, а "Россию использовать невозможно" из-за СВО.

Маркедонов: Пашинян - хороший тактик, плохой стратег

По мнению ведущего научного сотрудника Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО МИД России Сергея Маркедонова, проблема примирения между Арменией и Азербайджаном состоит в том, что они "не готовы сами выдвигать варианты урегулирования", а хотят "максимальной победы". Если раньше максималистскую позицию занимала Армения, и бывший министр обороны Тоноян говорил о способности ВС Армении дойти до Каспия, то сейчас "ситуация поменялась", сказал эксперт, вспомнив шутливое заявление Алиева "Пашинян, куда делся статус?". Эксперт не пояснил, в чем состоит максимализм Баку, если в мирном договоре осталось всего два несогласованных пункта.

Маркедонов не видит готовности сторон к "компромиссному урегулированию". Армения уступает, потому что проиграла. "Окажись ситуация иначе", то Пашинян вел бы себя наоборот, говорил эксперт, вспоминая заявления армянского премьера о Карабахе до 2020 года (история не терпит сослагательного наклонения и моделирование альтернативной истории не имеет смысла в политической аналитике, - прим. ред.).

Конфликт между странами возник вокруг строительства государственности, считает Маркедонов. "Армению очень часто и. справедливо ругают в том, что ее проекты 1 и 3 республики были основаны на "гигантизме", взять бы территории. Были аргументы: "А что вам Карабах? Или Западная Армени?. Вам бы освоить то что есть".Но забывается, откуда этот гигантизм возникал. Потому что, когда ты живешь на разломах больших имперских государств, если ты оказываешься не на своей территории, там оказывается не так сладко. И лучше взять побольше чужих территорий, чтобы своим там вместе было хорошо", - подчеркнул он, оправдывая оккупации и этнические чистки, устраивавшиеся армянскими националистами на землях соседних государств.

Говоря о влиянии России на Южном Кавказе, ведущий научный сотрудник МГИМО отметил, что период абсолютного российского доминирования после 2020 года прошел, так как Турция укрепила здесь свои позиции. При этом Анкара, на его взгляд, играет хоть и не за Россию, "но и не за Запад".

Курс Грузии в сторону России, как и курс Армении на Запад Маркедонов призывает "не переоценивать" вслед за Николаем Силаевым. Грузия все еще стремится вступить в ЕС, а заявления в Армении о вступлении в ЕС и хартия Еревана с Вашингтоном - это шаги "декларативные" и "символические", уверяет эксперт. Согласно стратегическому соглашению США и Армении, американцы должны помогать армянам строить демократию, и Маркедонов в таком внедрении американских политических структур в союзника России ничего опасного для Москвы.

Не замечая реальных признаков дрейфа Армении на Запад, он раскритиковал "пиар-кампанию" Пашиняна и его администрации, содержащую критику России и ОДКБ. "Зачем делать пиар-кампанию о том, что "ОДКБ-чуть ли не вторая Турция?"", - спрашивает эксперт МГИМО.

Маркедонов считает, что Армении нужно менять риторику, и напоминает, что Франция, с которой Армения дружит, нацелена на достижение победы над Россией на Украине.

Пашинян - "хороший тактик", потому что может мобилизовать своих сторонников для борьбы с внутренними оппонентами, но плохой стратег, считает Маркедонов. "Спасет ли Стратегическая хартия с США Армению в час Х?", - спрашивает он.

Маркедонов не согласен с тезисом Искандаряна о том, что Азербайджан не хочет мира. Баку хочет мира, но разница в том, каким будет этот мир - Александропольским, Брестским или Ялтинско-Потсдамским. Баку хочет последнее, считает эксперт.

Гасанов: Кризис в отношениях России и Армении - системный, а не символический

В отличие от упомянутых выше спикеров, доктор политологии Университета Зальцбурга, старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики филологического факультета РУДН Камран Гасанов полагает, что в армяно-азербайджанском урегулировании есть прогресс.

"Если посмотреть на события последних лет, то прогресс налицо", - сказал он. Доказательством тому является признание Пашиняном территориальной целостности Азербайджана на встрече в Праге в 2022 году, вынесение темы Зангезурского коридора за рамки мирного договора (та самая уступка Баку, какую "не заметили" Силаев, Искандарян и Маркедонов - прим. ред.) и недавний отказ Пашияна об поднимать вопрос о карабахских армянах.

Сложности в подписании мирного соглашения, по словам Гасанова, создают медленная делимитация границ и сохранение в Конституции Армении отсылки к декларации о независимости, содержащей территориальные претензии Еревана на азербайджанские территории.

Говоря об участии внешних игроков, Гасанов считает, что ЕС и США сами отдалили себя от армяно-азербайджанского урегулирования, и в результате Азербайджан не считает ЕС и США посредниками из-за их проармянской позиции и давления на Баку по теме прав армян и демократии (при полнейшем нежелании признавать права азербайджанцев на возвращение в Армению, откуда они были изгнаны в 1987-1988 годах в ходе этнической чистки).

Гасанов не согласен с другими спикерами в том, что на фоне СВО Россия теряет влияние на Южном Кавказе. "Посмотрите на Грузию", - сказал он, напомнив о росте товарооборота Грузии и России, отмену виз и открытие авиасообщения между ними, а также ухудшение связей "Грузинской мечты" и Запада, в том числе, из-за России.

Разночтения между Баку и Москвой из-за кризиса вокруг катастрофы самолета АЗАЛ в Актау старший преподаватель РУДН считает "исключительным" моментом, а не признаком кризиса. Отношения у России с Азербайджаном идут по нарастающей, что доказывают подписание союзнической декларации, взаимные визиты и увеличение товарооборота. "Господин Путин приезжал в Баку, но не был в Ереване", - подчеркнул он.

С Арменией же отношения России "идут по нисходящей". Это не просто символические жесты, а "практические действия": встречи армянских представителей с ЕС с США, визиты главы ЦРУ в Ереван, присоединение к Римскому статуту МУС (выдавшему ордер на арест Путина), договор о стратегическом партнерстве с США и открытое заявление о вступлении в ЕС на фоне непроведения Арменией саммита ЕАЭС и неявки Пашиняна на заседения ОДКБ.

"Если с Азербайджаном (у России) тактический кризис, то с Арменией системный", - сказал Гасанов. Он считает, что Пашинян нацелен на скорейшее урегулирование отношений с Азербайджаном, чтобы "дальше уверенно ускорить евроинтеграцию".

Об отсутствии кризиса между Москвой и Баку говорит готовящаяся встреча министров транспорта России, Ирана и Азербайджана по проекту "Север-Юг" и сохранение высокого уровня двусторонних связей.

Гасанов опроверг тезис Силаева о том, что якобы в Карабахе в 2023 году имела место "этническая чистка", напомнив ему, что власти Азербайджана буквально "умоляли армян остаться" в регионе. Эксперт также не согласен с тезисом о том, что Азербайджану выгодно отвлечение внимания России на Украину, напомнив, что наряду с грузинскими властями президент Ильхам Алиев поддержал возврат Дональда Трампа в Белый дом, потому что тот нацелен на урегулирование украинского конфликта.

В армяно-азербайджанском процессе, как и в отношениях с Россией, у Баку нет никакой "эйфории" или "бахвальства". Баку демонстрирует гибкость в переговорах с Ереваном, поэтому согласился вынести тему Зангезурского коридора за рамки мирного соглашения, а его требования по Конституции Армении "не выходят за рамки справедливых". Эксперт также обратил внимание, что Алиев заявлял, что самолет около Грозного "сбили не специально", и вопрос авиакатастрофы не испортил двусторонние связи Баку и Москвы.