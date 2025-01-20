Армения полностью откажется от российских пограничников

Подписавший договор о стратегическом партнерстве с Вашингтоном Ереван нацелен отказаться от российских пограничников на границе Армении с Ираном и Турцией.

Российские пограничники будут выведены из Армении. Ереван планирует отказаться от российских военных, которые охраняют армяно-турецкую и армяно-иранские границы, передает заместитель главы МИД республики Паруйр Ованнисян.

"В идеальном мире каждая страна должна быть в состоянии контролировать свою границу"

– Паруйр Ованнисян

Заявление прозвучало на фоне договора о стратегическом партнерстве между Ереваном и Вашингтоном, в рамках которого в республике появится группа пограничного патрулирования США.

Отмечается, что Ереван уже провел переговоры с Тегераном по этому вопросу. По словам Ованнисяна, иранская сторона не проявила беспокойства.

Дипломатический представитель Еревана также ответил утвердительно на вопрос, будет ли содействие со стороны США направлено на вывод российских подразделений.

Отметим, что с января этого года пограничники из России больше не несут службу на пункте пропуска "Агарак" на армяно-иранской границе.

Серьезный шаг Армении против России

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, полный отказ Еревана от услуг погранохраны ФСБ несомненно вызовет жесткую реакцию в Москве и будет воспринят как радикально враждебный шаг Армении против России. "Армения может говорить, что ничего особенного в этом нет, ведь прежде российские пограничники охраняли турецкую и иранскую границы по той причине, что Ереван направлял максимум силовых ресурсов на оккупацию территорий Азербайджана, а теперь такой задачи не стоит и часть солдат можно без проблем передать в погранвойска. В Москве никто не поверит, что это реальная причина вывода российских пограничников из республики, а не формальный повод, потому что разгром и изгнание армянских войск из Азербайджана – не единственный контекст этого решения и далеко не определяющий", - прежде всего сказал он.

"Определяющий контекст – это цепочка шагов Армении по сокращению военного сотрудничества с РФ. Сначала "замораживание" участия республики в ОДКБ с прекращением ежегодных выплат в бюджет Организации и каких бы то ни было совместных мероприятий. Затем вывод российских пограничников из аэропорта "Звартноц" и с единственного погранперехода на армяно-иранской границе Агарак. Кстати, цели там были очевидны: Армении не нужно, чтобы Россия контролировала передвижение грузов через "Звартноц" и Агарак, а что это за грузы, тоже не нужно гадать – это вооружения. Через "Звартноц" идут поставки оружия с Запада, через Агарак – из Индии транзитом через Иран, и Ереван хотел бы скрыть их от Москвы. У отказа от услуг погранохраны ФСБ на всей иранской границе и границе с Турцией цель другая – понижение уровня отношений с Россией", - пояснил Андрей Петров.

"Армения сокращает военные контакты с Россией не просто так, а одновременно наращивая сотрудничество в этой сфере с Западом, в особенности с Францией и США. Причем это совершенно не скрывается, а даже подчеркивается, о чем и говорит заявление Паруйра Ованнисяна – вывод российских пограничников будет сопровождаться взаимодействием с американскими силовиками. За этим, в свою очередь, читается намек, что вместо российских сил на армянских границах появятся американские военные. На условной границе Армении с Азербайджаном уже ведь стоят спецслужбы Евросоюза и Канады. Американцы здесь лишь дополнят картину планомерного насыщения армянских территорий силовиками внерегиональных и враждебно настроенных к странам региона игроков. Ничем иначе, кроме враждебности России, это решение властей Армении объяснить Москве не получится", - подчеркнул старший аналитик "Вестника Кавказа".

"Это еще не точка невозврата в российско-армянских отношениях (такой точкой скорее станет требование о закрытии 102-й российской военной базы в Гюмри), но уже стимул для российского руководства вести более жесткую политику по отношению к Еревану. Армения получает огромные выгоды от членства в ЕАЭС и свободной торговли на российском рынке, но почти не контактирует с РФ на площадке СНГ, "заморозила" участие в ОДКБ, убирает российских пограничников со своих рубежей и вместе с тем готовится к интеграции в Евросоюз, закупает натовские вооружения, а на прошлой неделе и вовсе подписала договор о стратегическом партнерстве с США. Оснований для мягкой политики, сравнительно эффективно действовавшей в прошлом году, в настоящем все меньше. Видя, что ей пока все сходит с рук, Армения продолжает искать границы российского терпения. Вопрос пограничников вполне может стать последним в этих экспериментах Никола Пашиняна", - заключил Андрей Петров.