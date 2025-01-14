Лавров Мирзояну: Армения должна исполнить договоренности 2020-2021 годов

Руководитель МИД Армении Арарат Мирзоян находится с визитом в Москве. С ним переговорил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров и заявил об актуальности договоренностей глав России, Азербайджана и Армении.

Трехсторонние договоренности президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна актуальны, особенно на фоне текущей ситуации в регионе, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в течение встречи с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

"Мы готовы оказывать необходимое содействие в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном по всем трекам в развитии тех трехсторонних договоренностей, которые в 2020 и 2022 годах были достигнуты руководителями трех стран"

- Сергей Лавров

Он передал, что также планирует всесторонне обсудить с Араратом Мирзояном отношения России и Армении, обстановку в регионе и мире.

Глава внешнеполитического ведомства Армении, в свою очередь, заявил, что Ереван готов реализовать проект "Перекресток мира" - армянскую версию Зангезурского коридора, подразумевающую разблокировку коммуникаций с Баку и их интеграцию в инфраструктуру всего Южного Кавказа.

Кроме того, он отметил, что Армения старается учитывать интересы России на международных площадках и надеется на дальнейшее сотрудничество.

Что мешает Армении исполнить договоренности?

Доктор экономических наук, профессор, руководитель магистерской программы "Дипломатия" СПбГУ, член Международного дискуссионного клуба "Валдай" Станислав Ткаченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, что Лавров таким образом призвал Ереван выполнить свои обязательства.

"Исполнить послевоенные договоренности Армении не позволяют, прежде всего, внутриполитические причины. Армянское руководство хочет показать, что оно управляет процессом переговоров, что в переговорах с Азербайджаном у него есть сильные козыри. Доступ к транспортным коридорам оно воспринимает как один из этих козырей", - сказал он.

"Заметьте, Арарат Мирзоян ответил Сергею Лаврову, что все транспортные маршруты в регионе могут быть открыты. Однако Армении это не интересно именно потому, что с открытием всех коммуникаций она теряет свой козырь. Причем в целом понятно, что для Армении это едва ли не последнее, чем она может воздействовать на переговоры с Азербайджаном – то есть проведением по ее территории Зангезурского коридора", - сообщил Станислав Ткаченко.

Что может сделать Россия?

Член "Валдая" подчеркнул, что у России есть важная роль в содействии армяно-азербайджанскому урегулированию – создание доверия между сторонами. "Между сторонами нет никакого доверия, это затрудняет переговоры. Россия имеет союзнические отношения с обоими государствами, находится в вопросах нормализации ситуации на Южном Кавказа на равной дистанции от них – поэтому обе стороны могут доверить ей решение чувствительных вопросов", - предложил Станислав Ткаченко.

"По Зангезурскому коридору российское участие предусмотрено изначально: РФ обеспечивает безопасность транспортного сообщения на армянском участке, для чего задействуются погранвойска ФСБ. После того, как стороны подтвердят свою политическую волю, мы будем регулировать движение по этому маршруту. Я думаю, что с течением времени потребность в усилиях и услугах России будет только нарастать", - заключил эксперт.