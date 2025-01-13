Главу МИД Армении вызвали в Москву

Завтра с официальным визитом в столицу России прилетит руководитель МИД Армении Арарат Мирзоян. Там он встретится с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян посетит Россию с официальным визитом. Его самолет приземлится в одном из московских аэропортов 21 января, передали в армянском внешнеполитическом ведомстве.
"В рамках визита запланирована встреча Мирзояна с главой МИД России Сергеем Лавровым. По итогам переговоров министры проведут совместную пресс-конференцию"
- МИД Армении
Ранее Арарата Мирзояна пригласил в Москву глава МИД РФ Сергей Лавров. Тогда он заявил, что отношения России и Армении переживают непростой период.