В Кремле рассказали подробности телефонного разговора, который состоялся сегодня между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
В частности, уточняется, что беседа состоялась по инициативе армянской стороны.
Кроме того, в Кремле отметили, что главы государств поговорили о ряде актуальных вопросов дальнейшего развития интеграционного взаимодействия, уделив основное внимание энергетике. Эта тема была затронута в продолжение заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло в декабре в Санкт-Петербурге.
В ходе беседы были констатированы важные практические выгоды от сотрудничества в рамках ЕАЭС, включая и ту пользу, которую оно несет для армянской экономики.
"Никол Пашинян пояснил ситуацию, связанную с недавними шагами Еревана в контексте отношений с Евросоюзом. Российский лидер дал соответствующие комментарии и оценки"
– Кремль