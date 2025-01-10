Вестник Кавказа

Путин спросил у Пашиняна об интеграции Армении в ЕС

Путин спросил у Пашиняна об интеграции Армении в ЕС
© Фото: сайт премьер-министра Армении
В ходе прошедшего сегодня телефонного разговора премьер-министр Армении Никол Пашинян дал президенту России Владимиру Путину пояснения в связи с шагами по евроинтеграции, которые совершает в последнее время Армения.

В Кремле рассказали подробности телефонного разговора, который состоялся сегодня между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В частности, уточняется, что беседа состоялась по инициативе армянской стороны.

Кроме того, в Кремле отметили, что главы государств поговорили о ряде актуальных вопросов дальнейшего развития интеграционного взаимодействия, уделив основное внимание энергетике. Эта тема была затронута в продолжение заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло в декабре в Санкт-Петербурге.

В ходе беседы были констатированы важные практические выгоды от сотрудничества в рамках ЕАЭС, включая и ту пользу, которую оно несет для армянской экономики.

"Никол Пашинян пояснил ситуацию, связанную с недавними шагами Еревана в контексте отношений с Евросоюзом. Российский лидер дал соответствующие комментарии и оценки"

– Кремль

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