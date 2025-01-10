Путин и Пашинян провели телефонный разговор - Ереван

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели сегодня телефонный разговор. Главы государств обсудили вопросы, связанные с ЕАЭС, а также с российско-армянскими отношениями.

Российский президент Владимир Путин и армянский премьер-министр Никол Пашинян сегодня провели телефонный разговор. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте главы правительства РА.

Из него следует, что лидеры поговорили об итогах председательства Армении в ЕАЭС в 2024 году. Путин и Пашинян также обсудили предстоящие мероприятия в рамках Союза.

Кроме того, главы государств рассмотрели некоторые вопросы, связанные с российско-армянским взаимодействием.