Вестник Кавказа

Путин и Пашинян провели телефонный разговор - Ереван

Путин и Пашинян провели телефонный разговор - Ереван
© Фото: сайт премьер-министра Армении
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели сегодня телефонный разговор. Главы государств обсудили вопросы, связанные с ЕАЭС, а также с российско-армянскими отношениями.

Российский президент Владимир Путин и армянский премьер-министр Никол Пашинян сегодня провели телефонный разговор. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте главы правительства РА.

Из него следует, что лидеры поговорили об итогах председательства Армении в ЕАЭС в 2024 году. Путин и Пашинян также обсудили предстоящие мероприятия в рамках Союза.

Кроме того, главы государств рассмотрели некоторые вопросы, связанные с российско-армянским взаимодействием.

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