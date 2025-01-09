Вестник Кавказа

МИД РФ: миссия ЕС в Армении принесет дестабилизацию на Южный Кавказ

Здание Министерства иностранных дел РФ и башня Кремля в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Москва в очередной раз подчеркнула негативное отношение к внешнему присутствию на Южном Кавказе. Наблюдательная миссия Евросоюза в Армении не принесет Южному Кавказу только дестабилизацию, заявили в российском МИД.

Россия негативно относится к наблюдательной миссии ЕС в Армении и считает ее сущность конфронтационной, еще раз подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Антиазербайджанские, антироссийские, антииранские задачи этой миссии очевидны. Тем более к ней подключаются и страны НАТО. Очевидно, что это геополитический проект, который используется для закрепления присутствия коллективного Запада в регионе"

- Мария Захарова

Она отметила, что задача Евросоюза – дестабилизировать политическую ситуацию на Южном Кавказе и использовать ее против местного населения. Все важные вопросы в регионе должны решаться коллегиально и без внешнего вмешательства.

Мария Захарова подчеркнула, что решение об организации миссии ЕС в Армении было приятой без согласия Азербайджана – наиболее заинтересованной в стабильности стороны.

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