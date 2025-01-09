МИД РФ: миссия ЕС в Армении принесет дестабилизацию на Южный Кавказ

Россия негативно относится к наблюдательной миссии ЕС в Армении и считает ее сущность конфронтационной, еще раз подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Антиазербайджанские, антироссийские, антииранские задачи этой миссии очевидны. Тем более к ней подключаются и страны НАТО. Очевидно, что это геополитический проект, который используется для закрепления присутствия коллективного Запада в регионе"
- Мария Захарова
Она отметила, что задача Евросоюза – дестабилизировать политическую ситуацию на Южном Кавказе и использовать ее против местного населения. Все важные вопросы в регионе должны решаться коллегиально и без внешнего вмешательства.
Мария Захарова подчеркнула, что решение об организации миссии ЕС в Армении было приятой без согласия Азербайджана – наиболее заинтересованной в стабильности стороны.