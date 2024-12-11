В Армении появятся пограничники США

В Армении разместится американская группа пограничного патрулирования. США работают с Арменией по поддержанию ее суверенитета, заявил Блинкен.

В Армении будет размещена группа пограничного патрулирования США, рассказал госсекретарь Энтони Блинкен.

Вашингтон и Ереван подписали документ о стратегическом партнерстве. По словам Блинкена, страны сотрудничают в сфере обороны и безопасности. Штаты поддерживают усилия Армении "по утверждению своей независимости и суверенитета". В феврале в Армению прибудут американские пограничники.

"Наша группа таможенного и пограничного патруля отправится в Армению, чтобы работать с армянскими коллегами над наращиванием потенциала в области пограничной безопасности, укреплением сотрудничества в сфере безопасности и повышением миротворческих возможностей Армении"

– Блинкен

Влияние договора РА и США на Южный Кавказ

Генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия), главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, что меняет на Южном Кавказе договор о стратегическом партнерстве Армении и США.

"Очевидно, договор с США ведет к окончательному оформлению выхода Армении из ОДКБ и расторжению союзнических отношений с РФ. Место Москвы в качестве важнейшего внешнеполитического партнера Еревана займут Вашингтон, Париж и Брюссель", - прежде всего сказал он.

"В рамках достигнутых между Арменией и США соглашений усиливается присутствие внерегиональных игроков на Южном Кавказе – причем в лице американских сил. Это крайне дестабилизирующий фактор, воздействующий на всю обстановку в регионе", - подчеркнул Игорь Коротченко.

Целью номер один для американских силовиков в Армении будет Иран. "Тегеран оказывается в ситуации, когда за многолетнюю поддержку Еревана теперь он получает в лице Армении американского агента, союзника США. Это очень неприятно для тегеранских элит в свете того, что давление на Иран будет оказываться не только со стороны Израиля и стран Персидского залива, но и со стороны Армении, где стоит ожидать развертывания баз электронной разведки США для шпионажа против Ирана", - пояснил политический аналитик.

"Разумеется, шпионаж будет вестись и против всех остальных государств Южного Кавказа. Поэтому мы называем эту ситуацию фактически необратимой. Никол Пашинян сделал окончательный военно-политический выбор в пользу союзничества и партнерства с Западом. Раньше Армения была "Троянским конем" Запада без военный компоненты, а теперь добавляется и она", - указал он.

"Это повлияет негативно, в том числе, на поведение ереванских элит, которые, опираясь на США и Францию, попытаются затягивать подписание мирного договора с Азербайджаном в надежде на накачку военных мускулов за счет западной политической, военной и финансовой помощи", - предупредил главный редактор "Национальной обороны".

Интересы России на Южном Кавказе

Игорь Коротченко сообщил, что для России договор о стратегическом партнерстве Армении и США – это новая проблема. "Значительную роль в создании такой ситуации сыграли те силы внутри России, которые так или иначе ассоциируют себя с армянским лобби. Вместо того, чтобы осознать новые реалии, возникшие в Армении после "бархатной революции" 2018 года, они продолжали представлять карабахский клан Кочаряна и Саргсяна как ведущую политическую силу в республике. В итоге ряд российских центров принятия решений был дезинформирован армянскими лоббистами, и политика реагирования на действия команды Никола Пашиняна не отвечала тем мерам, которые требовалось предпринимать в действительности", - отметил он.

"Сейчас уже поздно, поскольку Запад не просто втянул Армению в объятья своей интеграции, но оформил это соответствующими политическими и иными договоренностями, в том числе по взаимодействию военных структур и спецслужб. Для России, как и для любой другой страны Южного Кавказа, фактор прихода в регион внерегиональных игроков – это угроза национальной безопасности и стабильности региона в целом", - сказал Игорь Коротченко.

"Также появляются новые угрозы транспортной логистике важнейших коридоров, которые проходят через регион – и "Север-Югу", и "Восток-Западу". Теперь, очевидно, американцы, французы и еврочиновники будут всячески использовать Армению как таран против стабильности и нормального развития Южного Кавказа", - заключил политический аналитик.