Вестник Кавказа

В Армении появятся пограничники США

Виктор Константинов, Андрей Петров
В Армении появятся пограничники США
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
В Армении разместится американская группа пограничного патрулирования. США работают с Арменией по поддержанию ее суверенитета, заявил Блинкен.

В Армении будет размещена группа пограничного патрулирования США, рассказал госсекретарь Энтони Блинкен.

Вашингтон и Ереван подписали документ о стратегическом партнерстве. По словам Блинкена, страны сотрудничают в сфере обороны и безопасности. Штаты поддерживают усилия Армении "по утверждению своей независимости и суверенитета". В феврале в Армению прибудут американские пограничники.

"Наша группа таможенного и пограничного патруля отправится в Армению, чтобы работать с армянскими коллегами над наращиванием потенциала в области пограничной безопасности, укреплением сотрудничества в сфере безопасности и повышением миротворческих возможностей Армении"

– Блинкен

Влияние договора РА и США на Южный Кавказ

Генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия), главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, что меняет на Южном Кавказе договор о стратегическом партнерстве Армении и США.

"Очевидно, договор с США ведет к окончательному оформлению выхода Армении из ОДКБ и расторжению союзнических отношений с РФ. Место Москвы в качестве важнейшего внешнеполитического партнера Еревана займут Вашингтон, Париж и Брюссель", - прежде всего сказал он.

"В рамках достигнутых между Арменией и США соглашений усиливается присутствие внерегиональных игроков на Южном Кавказе – причем в лице американских сил. Это крайне дестабилизирующий фактор, воздействующий на всю обстановку в регионе", - подчеркнул Игорь Коротченко.

Целью номер один для американских силовиков в Армении будет Иран. "Тегеран оказывается в ситуации, когда за многолетнюю поддержку Еревана теперь он получает в лице Армении американского агента, союзника США. Это очень неприятно для тегеранских элит в свете того, что давление на Иран будет оказываться не только со стороны Израиля и стран Персидского залива, но и со стороны Армении, где стоит ожидать развертывания баз электронной разведки США для шпионажа против Ирана", - пояснил политический аналитик.

"Разумеется, шпионаж будет вестись и против всех остальных государств Южного Кавказа. Поэтому мы называем эту ситуацию фактически необратимой. Никол Пашинян сделал окончательный военно-политический выбор в пользу союзничества и партнерства с Западом. Раньше Армения была "Троянским конем" Запада без военный компоненты, а теперь добавляется и она", - указал он.

"Это повлияет негативно, в том числе, на поведение ереванских элит, которые, опираясь на США и Францию, попытаются затягивать подписание мирного договора с Азербайджаном в надежде на накачку военных мускулов за счет западной политической, военной и финансовой помощи", - предупредил главный редактор "Национальной обороны".

Интересы России на Южном Кавказе

Игорь Коротченко сообщил, что для России договор о стратегическом партнерстве Армении и США – это новая проблема. "Значительную роль в создании такой ситуации сыграли те силы внутри России, которые так или иначе ассоциируют себя с армянским лобби. Вместо того, чтобы осознать новые реалии, возникшие в Армении после "бархатной революции" 2018 года, они продолжали представлять карабахский клан Кочаряна и Саргсяна как ведущую политическую силу в республике. В итоге ряд российских центров принятия решений был дезинформирован армянскими лоббистами, и политика реагирования на действия команды Никола Пашиняна не отвечала тем мерам, которые требовалось предпринимать в действительности", - отметил он.

"Сейчас уже поздно, поскольку Запад не просто втянул Армению в объятья своей интеграции, но оформил это соответствующими политическими и иными договоренностями, в том числе по взаимодействию военных структур и спецслужб. Для России, как и для любой другой страны Южного Кавказа, фактор прихода в регион внерегиональных игроков – это угроза национальной безопасности и стабильности региона в целом", - сказал Игорь Коротченко.

"Также появляются новые угрозы транспортной логистике важнейших коридоров, которые проходят через регион – и "Север-Югу", и "Восток-Западу". Теперь, очевидно, американцы, французы и еврочиновники будут всячески использовать Армению как таран против стабильности и нормального развития Южного Кавказа", - заключил политический аналитик.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
4515 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Армения и США заключили хартию о стратегическом партнерстве

Армения и США заключили хартию о стратегическом партнерстве

Успеть в уходящий поезд: Пашинян подписывает стратегический договор с США

Успеть в уходящий поезд: Пашинян подписывает стратегический договор с США

Армения и США станут стратегическими партнерами

Армения и США станут стратегическими партнерами

США могут снять санкции с нового руководства Сирии

США могут снять санкции с нового руководства Сирии

США потратили 20 лет на попытки сменить власти Ирана

США потратили 20 лет на попытки сменить власти Ирана

Турция и США достигли согласия по будущему Сирии – Энтони Блинкен

Турция и США достигли согласия по будущему Сирии – Энтони Блинкен

Эрдоган встретился с Блинкеном

Эрдоган встретился с Блинкеном

Турция устала от лжи США

Турция устала от лжи США

Турция оставляет за собой право ликвидировать сирийские части РПК

Турция оставляет за собой право ликвидировать сирийские части РПК

Баку обвинил Блинкена в двойных стандартах

Баку обвинил Блинкена в двойных стандартах

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы