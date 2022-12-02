Вестник Кавказа

Торговый оборот Западно-Казахстанской области с РФ составил почти $700 млн

Торговый оборот Западно-Казахстанской области с РФ составил почти $700 млн
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Западно-Казахстанская область имеет тесные экономические связи с РФ: регион наторговал с Россией почти на $700 млн. В РФ поступает газ, лом черных металлов, а также ячмень.

Торговля между Западно-Казахстанской области с Россией активно развивается: субъект центральноазиатской республики наторговал с РФ почти на $682 млн за минувший год. Данные озвучил аким области Нариман Турегалиев на встрече с вице-губернатором Оренбургской области Игнатом Петуховым.

"Президент Касым-Жомарт Токаев, всегда отмечает, что отношения между Казахстаном и Россией служат образцом крепкой и нерушимой дружбы. За январь-ноябрь 2024 года внешний торговый оборот Западно-Казахстанской области с Российской Федерацией составил 681,6 миллиона долларов"

– Нариман Турегалиев

Отдельно отмечено, что значительную роль в торговом обороте играет Оренбургская область, из которой в Казахстан поступает зерно, молочные продукты, а также строительные материалы.  

Западно-Казахстанская область экспортирует газ, ячмень, а также лом черных металлов.

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