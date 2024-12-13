Вестник Кавказа

США могут снять санкции с нового руководства Сирии

США могут снять санкции с нового руководства Сирии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Штаты хотят снять ограничения с "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) и ее руководителя. Вашингтон хочет убедиться, что ХТШ не союзничает с террористическими группировками.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что США могут снять ограничения с запрещенной в России организации "Хайат Тахрир аш-Шам" и ее лидера Абу Мухаммеда аль-Джулани.

Он отметил, что США рассматривают все санкции, в том числе и ООН. Блинкен заявил о необходимости увидеть конкретные шаги по выстраиванию светского государств в Сирии, переходный период, который завершится выборами в стране.

Политик сказал, что "было позитивным" то, что Вашингтон услышал от ХТШ в ходе прямых контактов, теперь важно знать, что они в действительности будут делать.

Блинкен подчеркнул, что США хотят убедиться, что ХТШ не союзничает с ИГИЛ (запрещена в РФ) или другими террористическими организациями.

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