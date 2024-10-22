Генсек ООН не исключил возможность снятия санкций с Сирии

Санкции против Сирии вводились при руководстве Асада, сейчас ситуация в стране меняется. Возможность снятия рестрикций с САР прокомментировал генсек ООН.

Могут ли быть сняты санкции с Сирии? Ответ на этот вопрос дал сегодня генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Санкции вводились против режима (Башара) Асада. Ситуация изменилась. <…> Я верю, что в той драматической ситуации, которая у нас есть в Сирии, должен быть хотя бы первый жест, демонстрирующий солидарность с сирийским народом, пока не будут выполнены условия для отмены всех санкций"

– генсек ООН

Напомним, смена власти в САР произошла 8 декабря, Асад оставил поста и покинул страну, уехав в Россию, сейчас Сирию контролирует вооруженная оппозиция.