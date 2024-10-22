Вестник Кавказа

Генсек ООН не исключил возможность снятия санкций с Сирии

Генсек ООН не исключил возможность снятия санкций с Сирии
© Фото: Динара Хаирова
Санкции против Сирии вводились при руководстве Асада, сейчас ситуация в стране меняется. Возможность снятия рестрикций с САР прокомментировал генсек ООН.

Могут ли быть сняты санкции с Сирии? Ответ на этот вопрос дал сегодня генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Санкции вводились против режима (Башара) Асада. Ситуация изменилась. <…> Я верю, что в той драматической ситуации, которая у нас есть в Сирии, должен быть хотя бы первый жест, демонстрирующий солидарность с сирийским народом, пока не будут выполнены условия для отмены всех санкций"

– генсек ООН

Напомним, смена власти в САР произошла 8 декабря, Асад оставил поста и покинул страну, уехав в Россию, сейчас Сирию контролирует вооруженная оппозиция.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
920 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Санкции против Грузии 2024: причины и перспективы

Санкции против Грузии 2024: причины и перспективы

Глава МИД Люксембурга выступил против санкций в отношении Грузии

Глава МИД Люксембурга выступил против санкций в отношении Грузии

В ЕС началось обсуждение санкций против властей Грузии

В ЕС началось обсуждение санкций против властей Грузии

Нидерланды намерены просить у ЕС отмены безвиза с Грузией

Нидерланды намерены просить у ЕС отмены безвиза с Грузией

В Тбилиси отреагировали на санкции Зеленского

В Тбилиси отреагировали на санкции Зеленского

В МИД РФ считают события в Грузии ее внутренним делом

В МИД РФ считают события в Грузии ее внутренним делом

Почему Иран запускает спутники на российских носителях?

Почему Иран запускает спутники на российских носителях?

Власти Грузии назвали главную причину конфликта с Западом

Власти Грузии назвали главную причину конфликта с Западом

Пезешкиан призвал создать мир без санкций

Пезешкиан призвал создать мир без санкций

Почему на Кубе нет электричества… и всего остального?

Почему на Кубе нет электричества… и всего остального?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы