Запад возвращается в Сирию на запятках Турции

Франция, Великобритания и Германия отправили представителей своих МИД к Аль-Джулани.

Не успел остыть след на взлетной полосе аэропорта Дамаска, с которой вылетел борт Башара Асада, как критиковавшие его западные правительства поспешили установить связь с его противниками.

Франция в Дамаске

17 декабря Франция направила в сирийскую столицу четырех дипломатов. Это произошло спустя 12 лет после разрыва дипотношений Парижа и Дамаска. По словам и.о. главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро, данная мера направлена на "возвращение влияния" его страны в Сирию, "установление первоначальных контактов с новыми властями" и "оценка потребностей населения в гуманитарном плане". Накануне над зданием дипмиссии Франции в Дамаске был поднят французский флаг.

Британия в Дамаске

В этот же день, 17 декабря, в Сирию прибыла британская делегация во главе со спецпредставителем Соединенного Королевства Энн Сноу. Последняя встретилась с лидером запрещенной в России и многих других странах организации "Хайят Тахрир аш-Шам" Ахмедом аш-Шараа (Абу Мухаммад аль-Джулани). Благословивший делегацию глава Форин-Офис Дэвид Лэми объявил целью ее отправки в Дамаск переговоры с Временной администрацией Сирии. На встрече стороны обсудили будущее страны, санкции и гуманитарную/экономическую помощь Сирии.

Ранее, 15 декабря, Лэми отметил, что Лондон поддерживает дипломатические связи с ХТШ. Министр признал, что, хотя ХТШ остается запрещенной организацией, но поддерживать с ней контакты Британия должна для того, чтобы обеспечить формирование правительства и сохранить запасы химоружия в Сирии. "Мы хотим видеть представительное правительство, инклюзивное правительство, мы хотим, чтобы запасы химического оружия были защищены и не использовались, и мы хотим обеспечить прекращение насилия в Сирии", – отметил Лэми.

Еще раньше правительство Британии пообещало обсудить возможность пересмотра статуса ХТШ. На официальном сайте МВД Великобритании указано, что по постановлению правительства, принятому в 2017 году, "Хайат Тахрир аш-Шам" следует рассматривать как одно из имен запрещенной в России террористической организации "Аль-Каида". Поэтому участие в деятельности ХТШ или ее активная поддержка считаются уголовным преступлением в Великобритании, что может повлечь за собой наказание в виде тюремного заключения на срок до 14 лет.

Германия в Дамаске

Не остались в стороне и немцы. В первые дни после свержения Асада глава Минобороны ФРГ Борис Писториус отправился в иракский Эрбиль, откуда предложил установление отношений с новой властью в Дамаске. А в тот день, когда в Дамаск прибыли британцы и французы, правительство Германии направило свою делегацию. В центре обсуждений немецких делегатов и аш-Шараа были те же вопросы: "инклюзивный переходный процесс" в стране и защита этнических меньшинств

"Помимо этого, они рассмотрят возможность дипломатического присутствия в Дамаске", – сказала пресс-секретарь правительства ФРГ. Вместе с членами МИД Германии в Сирию прибыл представитель немецкого министерства экономического сотрудничества и развития. На Германию возлагаются большие надежды в плане гуманитарной и экономической помощи разрушенной войной Сирии. Однако в МИД ФРГ дали понять, что помощи Берлина должна предшествовать стабилизация ситуации.

"Сирия не должна стать пешкой в руках иностранных держав или полигоном для столкновений радикальных сил. Мы знаем, откуда берет начало ХТШ, и знакомы с ее истоками в идеологии "Аль-Каиды". За деятельностью ХТШ и ее переходного правительства идет пристальное наблюдение. Пока, насколько мы можем судить, они действуют осмотрительно. Мы будем судить о них по их действиям, как и наши международные партнеры. Любое сотрудничество требует защиты этнических и религиозных меньшинств, проживающих в стране, и соблюдения прав женщин", - подчеркнули в МИД Германии.

Фон дер Ляйен в Анкаре

Пока три европейские страны налаживают прямые каналы связи с Дамаском, представитель Евросоюза решила сверить часы с Турцией. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в президентском комплексе в Анкаре. Она также высказалась за активизацию диалога с ХТШ.

"Мы всегда сохраняли свое присутствие в Сирии и продолжали поддерживать нуждающихся. Без каких-либо контактов и сотрудничества с режимом Асада мы были там, но теперь нам нужно усилить все эти шаги и продолжить наше прямое взаимодействие с "Хайят Тахрир аш-Шам" и всеми другими представителями на местах", - заявила фон дер Ляйен на пресс-конференции.

На стабилизацию ситуации и формирования новой власти потребуется время, считает она: "Ситуация на местах крайне хрупкая и нестабильная. Поэтому мы внимательно следим за развитием событий. Сирийскому народу нужен мирный переходный период. Этот переходный период должен защищать территориальную целостность и суверенитет. В то же время это должен быть период, который защитит государственные институты".

Говоря о связях с Дамаском, глава Еврокомиссии не забыла высказаться и о том, что беспокоит Анкару., то есть о проблеме сепаратизма и курдских боевиков из YPG, которые сохраняют присутствие на востоке и северо-востоке Сирии. "Законные интересы Турции в области безопасности в Сирии должны быть удовлетворены", - заявила она.

Роль Турции в новой Сирии

Такой "пас" в сторону Эрдогана не случаен. Прежде страны ЕС и НАТО критиковали Турцию за ее операции против YPG, некоторые из них даже ввели оружейное эмбарго против Анкары. Сейчас позиции Турции в Сирии окрепли. Если даже Анкара не контролирует напрямую ХТШ, то из всех внешних игроков наиболее близка к ней. За время нахождения в Идлибе ХТШ существовал за счет денег, которые шли ей через протурецкую Сирийскую национальную армию.

В ЕС понимают, что без учета мнения Турции западные страны не могут ничего сделать в Сирии. Европа может оказывать влияние на Дамаск, опираясь на поддержку Турции. Кроме того, значение турецкого транзита снова приобретает актуальность. ЕС может использовать турецкую территорию для возврата сирийских беженцев домой из Германии, Франции и других стран. В вопросах восстановления и гуманитарной помощи участие Анкары тоже будет востребовано.

Сегодня французский президент Эмманюэль Макрон поговорил с Эрдоганом по телефону и выразил ему удовлетворение возобновлением работы посольства Франции в Сирии. Макрон подчеркнул важность сохранения целостности и суверенитета Сирии. Еще вчера французский лидер чуть ли не ругался с Эрдоганом из-за ряда тем: Ливия, Южный Кавказ, Кипр и та же Сирия. Сейчас в Париже поняли, что без Турции влияние НАТО обречено на провал.

Американский подход

Отдельно стоит сказать о самой могущественной западной державе. Недавно в Турцию приехал госсекретарь США Энтони Блинкен и обсудил с Эрдоганом шаги по обеспечению стабильности в Сирии, общие озабоченности и возможные решения. Блинкен прибыл в Турцию в рамках своего очередного ближневосточного турне, посетив также Израиль и Иорданию. На встрече с представителями восьми арабских стран, ЕС, ООН и Турции госсекретарь подписал соглашение о принципах переходного периода в Сирии. Среди этих принципов значатся: инклюзивность правительства, права всех граждан, гуманитарная помощь без ограничений, неиспользование Сирии как базы террористов и ликвидация химоружия.

15 декабря Блинкен также признал, что Белый дом установил "прямые контакты" с ХТШ. "Мы общались с ХТШ и другими сторонами", — сказал он журналистам в Иордании.

Вызовом для США остается тема курдов. Турция готовит новую операцию против YPG. Параллельно министр обороны Турции Яшар Гюлер говорит, что новая власть в Дамаске согласилась с позицией Анкары и считает необходимым расформировать YPG. "В новый период террористическая организация YPG рано или поздно будет распущена, — сказал он. — Этого хотят и новая администрация в Сирии, и мы".

Американцы, с одной стороны, признают роль Турции, но и не хотят ликвидации своих прокси. Вашингтон продолжает поддерживать прямые каналы связи с Анкарой относительно ситуации в Сирии, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, отвечая на вопрос корреспондента "Анадолу" о позиции Штатов по поводу протестов арабского населения против YPG.

"Мы признаем, что ситуация в Сирии на данный момент нестабильна. Вооруженные силы США на протяжении многих лет тесно сотрудничают с СДС ("Сирийские демократические силы", костяк которых составляют террористы YPG) в рамках миссии по разгрому ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), в частности, после свержения Асада, и это остается в центре нашего внимания", - сказал Райдер.

В то же время глава пресс-службы Госдепа Мэтью Миллер косвенно предостерег Турцию. «Мы не хотим, чтобы какая-либо сторона воспользовалась текущей нестабильной ситуацией для продвижения своих нарративов", — отметил он. 17 декабря Миллер объявил о том, что США смогли добиться режима прекращения огня между СНА и YPG в Манбидже.

Ограничивая амбиции Турции, США не прочь расширить собственное влияние. Вашингтон изучает возможность отправки своих военных в Сирию. Как заявил все тот же Миллер, "на данный момент в Сирии нет американских военнослужащих, за исключением коалиционных сил, которые находятся там уже некоторое время". "На данный момент мы продолжаем оценивать ситуацию и изучаем, когда может наступить подходящий момент для отправки в Сирию военнослужащих, которые участвовали бы в выполнении разных задач, в том числе реализации озвученных в субботу госсекретарем и другими странами принципов", - подчеркнул Миллер.

Российский вопрос

Помимо ограничения влияния Турции, страны НАТО хотят выдавить из Сирии Россию. Новоизбранный верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас выстраивание отношений с Дамаском обусловила выводом российских баз из Латакии и Тартуса.

Таким образом, с падением режима Асада западные лидеры почувствовали возможность восстановить или укрепить свои позиции на Ближнем Востоке, и в этом они рассчитывают на Турцию. Однако в Анкаре должны понимать, что ее в очередной раз хотят использовать. Европейцы надеются снизить российское влияние в Сирии и при этом помешать Анкаре избавиться от угроз своей национальной безопасности. Получится ли? В последнем заявлении Яшар Гюлер сказал, что не ожидает немедленного вывода российских баз из Сирии, а борьба с YPG будет продолжена.