Вопрос о российских военных базах в Сирии ЕС не касается – МИД РФ

Москва против вмешательства ЕС в вопрос о российских воинских контингентах в Тартусе и Хмеймиме. В МИД РФ подчеркнули, что обсуждать эту тему будут только с новым Дамаском.

Вопрос о российских военных базах в России касается исключительно Москвы и Дамаска. Европейский Союз не имеет оснований влиять на ситуацию с российскими базами, заявили в МИД РФ.

"Вопрос о российских военных базах в Сирии Европейский Союз не касается. Он будет рассматриваться исключительно в рамках диалога Москвы и Дамаска"

– официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Ранее в дипломатическом ведомстве ЕС сообщили о необходимости вывода российских военных баз для возобновления отношений между Дамаском и Брюсселем.