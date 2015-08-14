Вестник Кавказа

Вопрос о российских военных базах в Сирии ЕС не касается – МИД РФ

Вопрос о российских военных базах в Сирии ЕС не касается – МИД РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Москва против вмешательства ЕС в вопрос о российских воинских контингентах в Тартусе и Хмеймиме. В МИД РФ подчеркнули, что обсуждать эту тему будут только с новым Дамаском.

Вопрос о российских военных базах в России касается исключительно Москвы и Дамаска. Европейский Союз не имеет оснований влиять на ситуацию с российскими базами, заявили в МИД РФ.  

"Вопрос о российских военных базах в Сирии Европейский Союз не касается. Он будет рассматриваться исключительно в рамках диалога Москвы и Дамаска"

– официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 

Ранее в дипломатическом ведомстве ЕС сообщили о необходимости вывода российских военных баз для возобновления отношений между Дамаском и Брюсселем.

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