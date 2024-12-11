Россия остается в Сирии

Посольство России продолжает работу в Дамаске, посол находится на месте. Также в Сирии остаются российские военные. Москва и Дамаск ведут переговоры.

Посольство РФ в Сирии и посол Александр Ефимов продолжают работу, передает ТАСС.

В российском диппредставительстве подтвердили, что посол находится на месте. Также в ведомстве опровергли сообщения об инциденте с триколором России над зданием посольства в Дамаске.

На прошлой неделе Россия установила контакты с пришедшими к власти в Сирии силами, переговоры идут в конструктивном ключе.

Лидер сирийской оппозиций, захватившей власть, Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани) сообщил, что новые власти Сирии будут выстраивать свои отношения с Россией и не рассматривают РФ как врага.

"Мы дали россиянам возможность пересмотреть свои отношения с сирийским народом"

– аш-Шараа

По его словам, новая Сирия в ближайшее время будет заниматься установлением стабильности и строительством.

Ранее стало известно, что Москва обсуждает с новыми сирийскими властями возможность сохранения двух военных баз РФ на территории САР в прежнем статусе. От новых властей Сирии были получены временные гарантии безопасности, военные остаются в Сирии, базы работают в обычном режиме.

У России в САР имеются базы в портовом Тартусе и в провинции Латакия (авиабаза Хмеймим).

Что будет с российскими базами в Латакии

Ключевым вопросом отношений России с новыми властями в Сирии является сохранение российских военных баз в Латакии – авиабазы Хмеймим и базы ВМФ в порту Тартуса. О том, каковы здесь вероятный сценарии, в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал востоковед, советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов. "Главной целью России сейчас является соблюдение на максимальном возможном уровне собственных интересов в Сирии и на Ближнем Востоке", - в первую очередь сказал он.

По оценке востоковеда, вероятность сохранения российских баз в Сирии очень высока, хотя не теряют возможности и другие варианты. "Конечно, может быть, придется отказаться от Хмеймима. База ВКС РФ была создана в Сирии только в конце 2015 года в ответ на запрос сирийских властей о помощи в борьбе с международным терроризмом. Именно для этого военно-космические силы России и были дислоцированы на авиабазе Хмеймим, чтобы оказывать поддержку с воздуха сирийской армии на земле во время контртеррористических операций против запрещенной в РФ группировки ИГИЛ. После победы над ИГИЛ это целеполагание трансформировалось в военное присутствие для стабилизации ситуации в Сирии – и после смены власти приоритеты, вырисовывавшиеся перед нами, могут измениться", - сообщил Турал Керимов.

"В случае пункта материально-технического обеспечения для военно-морского флота России в Тартусе ситуация совершенно иная. Этот пункт был создан еще в 70-е годы Советским Союзом и изначально был очень важным звеном в обеспечении нашего присутствия в мировом океане, более узко – в Средиземном море, а также поддержки союзников на Ближнем Востоке и коммуникации с Африкой. После начала контртеррористической операции в Сирии деятельность этого пункта была восстановлена. Помимо поддержки российского контингента в Арабской Республике этот пункт в Тартусе использовался для выполнения задач присутствия нашего флота как в Средиземноморье, так и в Индийском океане. Наши транспортные маршруты, связанные с Индией, тоже включали в себя базу в Тартусе", - обратил внимание он.

"Поэтому во время переговоров могут быть достигнуты договоренности о выводе базы из Хмеймима, но база в Тартусе останется и продолжит свою деятельность, немного изменив формат. Наверное, она будет усилена, поскольку у нее должна быть возможность обороняться в случае угроз с воздуха. Израиль абсолютно безнаказанно бомбит сейчас сирийскую территорию вблизи наших баз, совершает налеты по сирийским объектам, и дело даже дошло до землетрясения в результате взрыва складов с оружием. Так или иначе защиту для российских баз обеспечить будет нужно, и в данном ключе договориться вполне возможно", - подчеркнул Турал Керимов.

Поскольку новая власть в Дамаске еще не полностью установилось, трудно прогнозировать, как и даже с кем будет вестись долговременный диалог по взаимодействию России с Сирией. "Тем не менее, мы заинтересованы в сохранении наших баз в Средиземном море и на Ближнем Востоке, наших коммуникаций с Африкой в наиболее удобной логистической форме, то есть через Сирию. Для убеждения нового сирийского правительства есть разные способы, например, его легализация и признание на международном уровне в Совете Безопасности ООН. Поскольку в Сирии долгие годы была гражданская война и есть соответствующие резолюции по урегулированию, со стороны ООН формально ни одна власть в Сирии и ни одни выборы не могут считаться признанными. Как постоянный член СБ ООН Россия может применять право вето, если ее интересы в Сирии будут ущемляться", - отметил востоковед.

"Впрочем, попытки дискриминации со стороны новых властей Сирии вряд ли будут. Им это просто не нужно. Сирия находится под масштабными западными санкциями, и страны Запада связывают эти санкции в первую очередь с выполнением резолюций Совбеза ООН. Сирия – это даже не афганский вариант, так как стоит вопрос о глобальном восстановлении страны, на что могут понадобиться сотни миллиардов долларов. Очереди из желающих проспонсировать это восстановление мы пока не наблюдаем. Поэтому новые власти в Дамаске заинтересованы в нормальных, стабильных отношениях с Россией", - заключил Турал Керимов.