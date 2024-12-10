Россия частично вывезла дипломатов из Сирии

Сегодня часть сотрудников российских дипломатических представительств в Сирии были вывезены из этой ближневосточной страны в Москву. При этом посольство РФ в Дамаске продолжает свою работу.

Персонал диппредставительств РФ в Дамаске был частично вывезен сегодня в Россию, следует из сообщения российского посольства, опубликованного в его Telegram-канале.

В заявлении уточняет, что спецрейс осуществили ВКС российского министерства обороны. Самолет стартовал с авиабазы "Хмеймим", село воздушное судно в аэропорту "Чкаловский".

"Были также эвакуированы сотрудники дипмиссий Белоруссии, КНДР и Абхазии"

– посольство

В сообщении подчеркнули, что посольство РФ в Дамаске не прекращало работу и продолжает функционировать.