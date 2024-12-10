Вестник Кавказа

Посольство Турции в Сирии заработает завтра

Посольство Турции в Сирии заработает завтра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турция рассказала, когда откроет диппредставительство в сирийской столице. Оно начнет работу уже завтра, 14 декабря.

Турецкое посольство в Сирии начнет работу 14 декабря. Это случится после 12-летнего разрыва дипломатических отношений Анкары и Дамаска, рассказал глава МИД Турции Хакан Фидан в разговоре с журналистами.

«Когда начнет работать наше посольство? Сегодня наши дипломаты выехали. В субботу они приступят к работе»

- Хакан Фидан

Ранее он передавал, что Турция ждет благоприятных условий, которые позволят открыть дипмиссию в Дамаске.

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