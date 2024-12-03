Турция открывает дипмиссию в Сирии

В Дамаске может появиться посольство Турции после разрыва дипотношений между странами в 2012 году. Сейчас Анкара ждет благоприятных условий.

Анкара планирует открыть посольство в столице Сирии, Дамаске, передал глава МИД Турции Хакан Фидан в разговоре с журналистами.

«Как только позволят условия, посольство в Дамаске может быть вновь открыто»

- Хакан Фидан

Напомним, что Турция и Сирия разорвали дипломатические отношения еще в 2012 году.

Подход Турции к новой Сирии

Профессор Анкарского университета Тогрул Исмаил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о глобальных интересах Турции в установлении постоянных конструктивных отношений с новыми властями Сирии после бегства из страны экс-президента Башара Асада.

"Турция всегда выступала за здоровые связи с Сирией. До смены власти Анкара предлагала Башару Асаду сотрудничество, но он отказывался. Что касается нового сирийского руководства, то с ним у Турции нет никаких проблем. Турция хочет поддерживать нормальные отношения с соседним государством, и теперь у него есть для этого все возможности", - прежде всего сказал он.

"С этой точки зрения Турция ведет активную дипломатическую деятельность и с Россией, и с соседними государствами, чтобы вместе способствовать стабилизации Сирии при новом руководстве. Все государства, которые имеют заинтересованность в мирном Ближнем Востоке, должны работать над тем, чтобы сирийский кризис завершился мирным путем и была стабильность в этом государстве. Сейчас для Турции возник шанс добиться безопасности на сирийской границе", - продолжил Тогрул Исмаил.

Также смена власти в Сирии дает Турции возможность решить крайне сложную проблему сирийских беженцев – в мирное время их можно будет вернуть на родину. "Возвращение беженцев из Сирии в Турцию – один из главных вопросов. Министр иностранных дел Хакан Фидан заявил о том, что Турция готова помочь Сирии в восстановлении. Естественно, это будет сделано с условием возвращения беженцев, которые сбежали не только от войны, но и от асадовского режима. Они должны вернуться на свою историческую родину, в свои дома", - заключил профессор Анкарского университета.