Вестник Кавказа

Власти Турции готовы поддержать Сирию в переходный период

Новая мечеть в Стамбуле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Анкара собирается оказать поддержку Дамаску в переходный период. Приоритетными направлениями станут создание "новой Сирии", возвращение в страну беженцев, борьба с РПК.

Турция поддержит Сирии во время переходного периода, пишет турецкая проправительственная газета Hürriyet.

Напомним, в выходные в стране случился переворот, Башар Асад покинул пост главы государства и уехал в Москву. Политика Турции по Сирии имеет несколько направлений - борьбу с Рабочей партией Курдистана и ее сирийской ветвью, возвращение домой сирийских беженцев, а также "строительство новой Сирии", говорится в статье.

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