Власти Турции готовы поддержать Сирию в переходный период

Анкара собирается оказать поддержку Дамаску в переходный период. Приоритетными направлениями станут создание "новой Сирии", возвращение в страну беженцев, борьба с РПК.
Турция поддержит Сирии во время переходного периода, пишет турецкая проправительственная газета Hürriyet.
Напомним, в выходные в стране случился переворот, Башар Асад покинул пост главы государства и уехал в Москву. Политика Турции по Сирии имеет несколько направлений - борьбу с Рабочей партией Курдистана и ее сирийской ветвью, возвращение домой сирийских беженцев, а также "строительство новой Сирии", говорится в статье.