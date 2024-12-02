МИД Ирана: Сирии грозят гражданская война и распад

После переворота в Сирии может случиться гражданская война, не исключен распад страны. Опасениями по ситуации в Сирии поделились в МИД Ирана.

Что ждет Сирию после переворота и ухода Башара Асада? В стране может начаться война, Сирии угрожает распад, считает глава иранского МИД Аббас Арагчи.

"Опасения связаны с возможностью начала гражданской или межконфессиональной войны, частичного или полного распада Сирии и превращения ее в убежище для террористов"

– министр

В Тегеране следят за развитием событий в Дамаске, добавил он, и, помимо прочего, озабочены шагами Израиля. В ночь на 8 ноября ЦАХАЛ вторгся на сирийскую территорию за пределами Голанских высот. В израильской армии отметили, что теперь бои ведутся на четыре фронта.