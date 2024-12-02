Сирия стала для Израиля четвертым фронтом

Израильская армия теперь воюет на четыре фронта. В ночь на 8 декабря ЦАХАЛ занял позиции на территории Сирии, продвинувшись за Голанские высоты.

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви провел встречу с военными, на которой отметил, что сейчас ЦАХАЛ ведет бои на четырех фронтах одновременно.

"Мы ведем бои на четырех фронтах. Сухопутные войска задействованы в боях на четырех фронтах: против терроризма в Иудее и Самарии (Западный берег реки Иордан - ред), в Газе, в Ливане, а минувшей ночью мы развернули войска на сирийской территории"

– Халеви

Он добавил, что работа вооруженных сил страны в настоящее время отлажена, это дает возможность израильской армии "мощно продвигаться вперед и эффективно защищать страну".

Напомним, переворот в Сирии случился накануне утром, вечером стало известно что Башар Асад покинул страну, сейчас он находится в Москве. В день переворота в Сирии Израиль сообщил о развертывании сил на сирийской территории за пределами Голанских высот, в том числе был занят форпост на горе Хермон.

"В выходные израильские сухопутные войска вышли за пределы демилитаризованной зоны..., что ознаменовало их первое открытое вторжение на территорию Сирии со времен Октябрьской войны (война Судного дня - ред) 1973 года"

– New York Times

В Израиле заявили, что соглашение от 1974 года рухнуло со сменой власти в Сирии, а войска на территории соседнего государства развернуты для того, чтобы предотвратить потенциальные угрозы и защитить безопасность Израиля.