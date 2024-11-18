Нетаньяху взял на себя ответственность за переворот в Сирии

Израильский лидер Биньямин Нетаньяху выразил уверенность в том, что госпереворот в Сирии стал возможен благодаря ослаблению "Хезболлы" и КСИР под ударами Израиля. Он предложил новым сирийским властям развивать добрососедские отношения и предупредил их о готовности дать немедленный ответ на любую агрессию.

Председатель израильского правительства Биньямин Нетаньяху объяснил успех сирийской оппозиции в свержении президента Башара Асада действиями армии Израиля против ливанской "Хезболлы" и иранского Корпуса стражей Исламской революции. Он пояснил, что считает Башара Асада ключевым звеном в системе иранских прокси на Ближнем Востоке, а потому переворот в Сирии видится Нетаньяху историческим днем для всего региона.

"Это прямой результат ударов, которые мы нанесли по Ирану и "Хезболле" – главным сторонникам режима Асада. Это вызвало цепную реакцию по всему Ближнему Востоку среди тех, кто хотел освободиться от этого репрессивного и тиранического режима"

– Биньямин Нетаньяху

Нетаньяху призвал новые сирийские власти установить дружеские контакты с Тель-Авивом и предупредил, что на любые агрессивные действия с их стороны, в том числе на контролируемых Израилем Голанских высотах, будет дан немедленный жесткий ответ.

"Мы не позволим ни одной враждебной силе укрепляться у нашей границы. Параллельно мы продолжаем политику добрососедства"

– Биньямин Нетаньяху

В связи с этим он обратил внимание, что госпереворот отменил израильско-сирийский документ 1974 года по разграничению войск в приграничной зоне. Поскольку сирийская армия покинула эту зону, сейчас она полностью занята и контролируется ЦАХАЛ.

"Соглашение рухнуло, сирийские войска покинули свои позиции. Вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета я вчера отдал приказ Армии обороны Израиля занять зону разграничения и контролирующие ее позиции"

– Биньямин Нетаньяху