Иран согласился на смену власти в Сирии

Иран признал свершившимся фактом государственный переворот в Сирии и призвал новые власти сохранить позитивные ирано-сирийские отношения. Иранские дипломаты подчеркнули, что только народ Сирии может определить судьбу государства, а внешние силы должны не вмешиваться в этот процесс.

Внешнеполитическое ведомство Ирана опубликовало официальную точку зрения иранских властей по государственному перевороту в Сирии: Тегеран обязался не вмешиваться в сирийские внутренние дела и признать любое решение народа САР по ее будущему. Иран по-прежнему уважает единство, суверенитет и территориальную целостность Сирии.

"Определение судьбы и принятие решений о будущем Сирии является исключительным правом народа этой страны, без деструктивного вмешательства или навязывания со стороны иностранных держав"

– МИД Ирана

При этом иранские дипломаты добавили, что Тегеран намерен сделать все возможное для того, чтобы Сирия была безопасным и стабильным государством – пока что под этим подразумеваются многосторонние консультации с региональными и внерегиональными игроками.

Тегеран напомнил, что его отношения с Дамаском всегда оставались дружественными, и Исламская Республика рассчитывает на то, что такими они и останутся при сохранении дальновидности властей обоих государств и выполнении ими взятых на себя обязательств. Иран и Сирию, подчеркнули в МИД ИРИ, связывают общие интересы.

Также иранские дипломаты подчеркнули, что Сирию необходимо уберечь от терактов, разрушения исторических и религиозных объектов, нападений на дипломатические миссии, а потому жизненно важно представителям вооруженной оппозиции остановить кровопролитие. В САР должен быть немедленно организован общенациональный диалог с целью формирования полноценно инклюзивного Кабинета министров.

В МИД Ирана заверили, что Тегеран уже сейчас вырабатывает обновленную концепцию отношений с Сирией, где сменилась власть – она будет зависеть от развития политических событий в САР.

Отдельно МИД Ирана выступил с осуждением нападения на иранскую дипмиссию в Дамаске, откуда сегодня утром был эвакуирован весь дипломатический и технический персонал.