В Армении объявлен в розыск экс-глава Гюмри

Армянские полицейские ищут бывшего главу общины второго по величине города страны Гюмри – будучи главой городской общины, чиновник приобрел "для себя и своей семьи" одну из главных исторических ценностей города – "Черную крепость".

Власти Армении объявили в розыск бывшего главу городской общины второго по величине города Гюмри Самвела Баласаняна после того, как стало известно: чиновник незаконно купил здание крупнейшего городского исторического памятника "Черной крепости" и земельного участка площадью 0,79 га, являющейся собственностью государства, сообщил Следственный комитет страны.

В деле замешан не только сам Баласанян, но и его сын и другие фигуранты, "положившие глаз" на памятник истории и земли вокруг него, признанные решением правительства территорией особого значения, говорится в пространном сообщении ведомства, передает NEWS.am.

В отношении бывшего главы городской общины возбуждено уголовное дело по статьям "злоупотребление властными или служебными полномочиями" и "отмывание денег", его собирались арестовать, но бывший чиновник подался в бега.

В отношении его сына и еще двоих фигурантов возбуждено уголовное преследование по статьям "отмывание денег", "должностное мошенничество" и "содействие злоупотреблению или превышению полномочий должностным лицом". Сын бывшего главы общины находится дома под домашним арестом.

Напомним, "Черная крепость" или Сев-Берд - крепость времен Российской империи, расположенная на территории города Гюмри в Армении. Она была построена в середине XIX века после окончания русско-турецкой войны 1828-1829 годов и сейчас это одна из главных исторических и архитектурных ценностей города.