Вестник Кавказа

Чиновники мэрии задержаны в Ереване

Чиновники мэрии задержаны в Ереване
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несколько чиновников мэрии армянской столицы стали фигурантами уголовного дело. По данному факту ведется расследование.

Сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких чиновников мэрии Еревана. Об этом сказано в сообщении, размещенном 5 февраля на страницах в соцсетях пресс-секретаря главы города.

Айк Костанян подтвердил возбуждение уголовного дела, однако не раскрыл его причины, посоветовав обратиться в Антикоррупционный комитет.

В свою очередь, пресс-секретарь комитета Марина Оганджанян сообщила, что дело находится в производстве.

По его словам, правоохранители действительно задержали ряд граждан по этому дело, но не привела других подробностей, сославшись на интересы расследования, передает "Sputnik Армения".

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