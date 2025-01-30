Чиновники мэрии задержаны в Ереване

Несколько чиновников мэрии армянской столицы стали фигурантами уголовного дело. По данному факту ведется расследование.
Сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких чиновников мэрии Еревана. Об этом сказано в сообщении, размещенном 5 февраля на страницах в соцсетях пресс-секретаря главы города.
Айк Костанян подтвердил возбуждение уголовного дела, однако не раскрыл его причины, посоветовав обратиться в Антикоррупционный комитет.
В свою очередь, пресс-секретарь комитета Марина Оганджанян сообщила, что дело находится в производстве.
По его словам, правоохранители действительно задержали ряд граждан по этому дело, но не привела других подробностей, сославшись на интересы расследования, передает "Sputnik Армения".