Вестник Кавказа

Мэр Еревана прикупил себе домик "на старость"

Мэр Еревана Тигран Авинян
© Фото: сайт правительства Армении
Мэр города Еревана Тигран Авинян приобрел себе новый особняк в престижном административном районе армянской столицы Нор-Норк – здание стоимостью около $650 тысяч он оформил на имя матери, "прихватив" к нему земли общего пользования.

Мэр Еревана Тигран Авинян потихоньку готовится к старости: несмотря на молодость (градоначальнику всего 35 лет), заботиться о своем безбедном будущем он начал уже сейчас, купив новый особняк в престижном ереванском районе Нор-Норк.

Реальная сумма сделки, конечно, держится в секрете, но особняк продавался за $650 тыс, пишет Oragir.News.

"Мы также узнали о том, что Авинян присоединил к своему дому еще и прилегающую к немую землю общественного пользования, после чего, по приблизительным подсчетам, общая стоимость особняка превысила $800 тыс. Кстати, на днях состоялось открытие новой дороги в Норк, которая неслучайно проходит мимо нового особняка мэра"

- Oragir.News

Оформлен новый дом, конечно, на имя матери Авиняна – ни к чему чиновнику афишировать свои доходы перед народом, полагает издание.

Впрочем, пресс-секретарь градоначальника Айк Костанян пообещал чуть позже разъяснить щекотливую ситуацию.

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