Мэр Еревана прикупил себе домик "на старость"

Мэр Еревана Тигран Авинян потихоньку готовится к старости: несмотря на молодость (градоначальнику всего 35 лет), заботиться о своем безбедном будущем он начал уже сейчас, купив новый особняк в престижном ереванском районе Нор-Норк.
Реальная сумма сделки, конечно, держится в секрете, но особняк продавался за $650 тыс, пишет Oragir.News.
"Мы также узнали о том, что Авинян присоединил к своему дому еще и прилегающую к немую землю общественного пользования, после чего, по приблизительным подсчетам, общая стоимость особняка превысила $800 тыс. Кстати, на днях состоялось открытие новой дороги в Норк, которая неслучайно проходит мимо нового особняка мэра"
- Oragir.News
Оформлен новый дом, конечно, на имя матери Авиняна – ни к чему чиновнику афишировать свои доходы перед народом, полагает издание.
Впрочем, пресс-секретарь градоначальника Айк Костанян пообещал чуть позже разъяснить щекотливую ситуацию.