В Ереване депутаты устроили массовую драку из-за транспортных тарифов

Обсуждение тарифов на транспорт в Ереване было прервано сегодня дракой чиновников. Потасовка произошла в мэрии Еревана, потребовалось вмешательство полиции.

В Армении сегодня подрались чиновники, это произошло на заседании Совета старейшин Еревана при обсуждении транспортных тарифов.

Депутаты во время обсуждения в мэрии устроили перепалку, затем началась драка, ставшая массовой. По вызову мэра города Тигран Авинян в зал прибыла полиция, которой удалось разнять чиновников. Из зала с применением силы был выведен оппозиционер из фракции "Мать Армения" Самвел Акопян.

Ожидается, что сегодня в Ереване будут на 50% повышены тарифы на общественный транспорт.