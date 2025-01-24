Вестник Кавказа

Жители Еревана все равно будут платить больше за поездки по городу

Жители Еревана все равно будут платить больше за поездки по городу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Еревана все же придумали, как "развести" жителей столицы на общественном транспорте: если раньше на поездку из пункта а в пункт б можно было воспользоваться одним маршрутным такси, то теперь придется делать пересадки.

Власти Еревана нашли выход из "скользкого" положения с общественным транспортом – тарифы подняли лишь на 50%, но существенно сократили маршруты его следования, и теперь чтобы добраться из одной части столицы в другую, придется пересаживаться на другой автобус, а значит – платить вдвойне, пишет армянская газета "Грапарак".

"Решение сделать полшага "назад" в вопросе повышения стоимости поездки в общественном транспорте было принято на заседании правления правящей партии "Гражданский договор", которое состоялась накануне того дня, когда мэр Еревана Тигран Авинян объявил об этом. Помимо Авиняна, который стал главной мишенью ереванцев, другие члены правления также признались, что их ждут печальные дни, если они не сделают шаг назад"

- "Грапарак"

"Скормить" народу реформу не удалось, признали депутаты, а значит – нужно идти на уступки, чтобы избежать народного бунта. Но есть же более изобретательные способы всенародного обмана, решили народные избранники, поясняет издание.

Например - сократить протяженность транспортных линий, пересмотрев действующие маршруты. Волей-неволей для того, чтобы добраться из одного конца города в другой, люди будут вынуждены пересаживаться как минимум в один, а то и в 2-3 автобуса, тратя еще больше денег, - отмечает автор публикации.

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