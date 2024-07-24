Реформы транспорта Еревана завершились компромиссом

Власти армянской столицы пришли к компромиссу по новым тарифам на проезд в городском общественном транспорте – их повышение не будет троекратным, они вырастут лишь на 50%, если это утвердит Совет старейшин Еревана.

Совет старейшин в пятницу, 31 января, соберется на свое заседание, чтобы утвердить новые тарифы на проезд в городском общественном транспорте, сообщил пресс-секретарь мэра Еревана Айк Костанян.

Дело в том, что городские власти вновь пересмотрели стоимость проезда в общественном транспорте. Планируется, что 1 февраля жители и гости Еревана будут платить по единому тарифу – 150 драмов за поездку вместо анонсированных 300, передает Sputnik Армения.

"Если на заседании Совета старейшин 31 января проголосуют за изменения, то с 1 февраля стоимость одного проезда составит 150 драмов"

- Айк Костанян

Этим компромиссы не ограничатся - с 11 февраля изменится стоимость пакета, рассчитанного на 10 поездок, он подешевеет с 2 тыс до 1,5 тыс драмов, а срок действия уже приобретенных других пакетов с безлимитными тарифами будет увеличен на 1 месяц.

Впрочем, самому мэру армянской столицы Тиграну Авиняну такое решение может стоить должности – инициаторы протестов, члены оппозиционной партии "Справедливая Армения", настаивают на его отстранении от должности за провал реформ в сфере общественного транспорта и невыполнение предвыборных обещаний.

"Действующая власть в 2023 г на выборах в Совет старейшин Еревана обещала, что с января 2024 г в Ереване будет внедрена единая билетная система. На сегодняшний день это не полностью реализовано. Принятие нелогичных решений в процессе определения окончательного тарифа на транспорт, мягко говоря, вызывает удивление"

- "Справедливая Армения"

Как поясняют оппозиционеры, в марте 2024 г решением Совета старейшин Еревана стоимость проезда в транспорте по сути была увеличена в три раза, но под влиянием общественности власти в последнее время несколько раз меняли свое собственное решение, а накануне мэр объявил, что тариф на транспорт устанавливается в размере 150 драмов за поездку. Получается, что заранее определенные 300 драмов были завышены в два раза, а в их основе не было никаких экономических расчетов и профессиональных обоснований.