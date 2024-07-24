Вестник Кавказа

Реформы транспорта Еревана завершились компромиссом

Реформы транспорта Еревана завершились компромиссом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти армянской столицы пришли к компромиссу по новым тарифам на проезд в городском общественном транспорте – их повышение не будет троекратным, они вырастут лишь на 50%, если это утвердит Совет старейшин Еревана.

Совет старейшин в пятницу, 31 января, соберется на свое заседание, чтобы утвердить новые тарифы на проезд в городском общественном транспорте, сообщил пресс-секретарь мэра Еревана Айк Костанян.

Дело в том, что городские власти вновь пересмотрели стоимость проезда в общественном транспорте. Планируется, что 1 февраля жители и гости Еревана будут платить по единому тарифу – 150 драмов за поездку вместо анонсированных 300, передает Sputnik Армения.

"Если на заседании Совета старейшин 31 января проголосуют за изменения, то с 1 февраля стоимость одного проезда составит 150 драмов"

- Айк Костанян

Этим компромиссы не ограничатся - с 11 февраля изменится стоимость пакета, рассчитанного на 10 поездок, он подешевеет с 2 тыс до 1,5 тыс драмов, а срок действия уже приобретенных других пакетов с безлимитными тарифами будет увеличен на 1 месяц.

Впрочем, самому мэру армянской столицы Тиграну Авиняну такое решение может стоить должности – инициаторы протестов, члены оппозиционной партии "Справедливая Армения", настаивают на его отстранении от должности за провал реформ в сфере общественного транспорта и невыполнение предвыборных обещаний.

"Действующая власть в 2023 г на выборах в Совет старейшин Еревана обещала, что с января 2024 г в Ереване будет внедрена единая билетная система. На сегодняшний день это не полностью реализовано. Принятие нелогичных решений в процессе определения окончательного тарифа на транспорт, мягко говоря, вызывает удивление"

- "Справедливая Армения"

Как поясняют оппозиционеры, в марте 2024 г решением Совета старейшин Еревана стоимость проезда в транспорте по сути была увеличена в три раза, но под влиянием общественности власти в последнее время несколько раз меняли свое собственное решение, а накануне мэр объявил, что тариф на транспорт устанавливается в размере 150 драмов за поездку. Получается, что заранее определенные 300 драмов были завышены в два раза, а в их основе не было никаких экономических расчетов и профессиональных обоснований.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1220 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Кубанские фермеры назвали виновников роста цен

Кубанские фермеры назвали виновников роста цен

Спикер парламента Армении высказался о критиках транспортных реформ

Спикер парламента Армении высказался о критиках транспортных реформ

Грузия справилась с продовольственной инфляцией

Грузия справилась с продовольственной инфляцией

В Ереване пытаются решить вопрос повышения платы за проезд

В Ереване пытаются решить вопрос повышения платы за проезд

День матери определил спрос на цветы и торты в Ставрополе

День матери определил спрос на цветы и торты в Ставрополе

В Грузии ждут снижения инфляции и рост зарплат

В Грузии ждут снижения инфляции и рост зарплат

Отели и рестораны в Грузии стали дороже

Отели и рестораны в Грузии стали дороже

В Азербайджане подорожало проживание в люксовых отелях

В Азербайджане подорожало проживание в люксовых отелях

AЖД вводят динамичное ценообразование на внутренних маршрутах

AЖД вводят динамичное ценообразование на внутренних маршрутах

В Тбилиси дорожают новостройки

В Тбилиси дорожают новостройки

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы