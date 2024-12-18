Как в Армении обманывают туристов: 3 самых распространенных вида мошенничества

Такси
Встретить недобросовестных перевозчиков в Армении можно уже на выходе из аэропорта. Таксисты-частники навязывают услуги, предоставляя неновый, нечистый и некачественный автотранспорт. Если вам не удалось заказать трансфер из аэропорта, а общественный транспорт не подходит, то есть вероятность воспользоваться услугами местных «бомбил», не пользующихся счетчиком километража, а называющих произвольные цены, которые могут разительно отличаться от тех, что предлагают агрегаторы. Спорить с такими таксистами сложно, поскольку они озвучивают цену поездки уже по итогу, настаивая на оплате. В качестве доводов они могут рассказывать про якобы комфортные условия проездки, эксклюзивный подход класса люкс, хотя везли вас на автомобиле возрастом более 20 лет с соответствующим пробегом. Чтобы избежать подобных эксцессов, лучше попросить встретить вас знакомых или воспользоваться услугами организаций, занимающихся организацией отдыха.
Экскурсии
Перед поездкой в Армению необходимо уточнить, чего вы ждете от поездки. Конечно, отвозить вас к вымышленным достопримечательностям или прятать от вас реальные историко-культурные объекты никто не станет. Однако есть риск наткнуться на проходимцев, неспособных провести качественную экскурсию.
Деятельность туроператоров регулирует Комитет по туризму Армении, который занимается аккредитацией гидов. Однако армянское законодательство не защищает туристическую сферу от тех, кто может в частном порядке организовывать экскурсии, не платя налоги в бюджет. Любой таксист, продавец с рынка и даже солидный бизнесмен может организовывать экскурсии по якобы уникальному и индивидуальному маршруту, предоставляя некачественные услуги на арендованном транспорте. Чтобы этого избежать, лучше обращаться к проверенным туроператорам или самим добираться до достопримечательностей, благо до многих из них ходят регулярные автобусы.
Сувениры и алкоголь
Не всё то, что продается на всевозможных торговых площадках страны, можно назвать оригинальными и уникальными сувенирами. Нередко по соседству с качественными товарами можно увидеть подделки. Особенно внимательно стоит быть в курортных зонах, где можно приобрести сувениры, стоимость которых в два-три раза отличается от реальной. Местные спекулянты не гнушаются устанавливать любую цену или вовсе не указывать ее на товарах, называя произвольные суммы.
Аналогичная ситуация на рынке крепких алкогольных напитков, которые нещадно подделываются кустарным путем. Откровенную сивуху армяне не гонят, поскольку даже скромный местный винодел мало-мальски разбирается в изготовление домашних напитков. Но и платить за якобы брендовый коньяк, продающийся на придорожной торговой точке, не стоит, поскольку рассчитан он исключительно на туристов, желающих сэкономить. Приезжая в Армению лучше поинтересоваться у местных, где они приобретают алкоголь к столу, и что предпочтительно купить в качестве подарка.