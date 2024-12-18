Как в Армении обманывают туристов: 3 самых распространенных вида мошенничества

В Армении ежегодно фиксируется множество преступлений, среди которых чаще всего фигурирует мошенничество. Расскажем о наиболее традиционных видах мошенничества в Армении и о том, как не попасться на удочку недобросовестных лиц.

Такси

Встретить недобросовестных перевозчиков в Армении можно уже на выходе из аэропорта. Таксисты-частники навязывают услуги, предоставляя неновый, нечистый и некачественный автотранспорт. Если вам не удалось заказать трансфер из аэропорта, а общественный транспорт не подходит, то есть вероятность воспользоваться услугами местных «бомбил», не пользующихся счетчиком километража, а называющих произвольные цены, которые могут разительно отличаться от тех, что предлагают агрегаторы. Спорить с такими таксистами сложно, поскольку они озвучивают цену поездки уже по итогу, настаивая на оплате. В качестве доводов они могут рассказывать про якобы комфортные условия проездки, эксклюзивный подход класса люкс, хотя везли вас на автомобиле возрастом более 20 лет с соответствующим пробегом. Чтобы избежать подобных эксцессов, лучше попросить встретить вас знакомых или воспользоваться услугами организаций, занимающихся организацией отдыха.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Экскурсии

Перед поездкой в Армению необходимо уточнить, чего вы ждете от поездки. Конечно, отвозить вас к вымышленным достопримечательностям или прятать от вас реальные историко-культурные объекты никто не станет. Однако есть риск наткнуться на проходимцев, неспособных провести качественную экскурсию.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Деятельность туроператоров регулирует Комитет по туризму Армении, который занимается аккредитацией гидов. Однако армянское законодательство не защищает туристическую сферу от тех, кто может в частном порядке организовывать экскурсии, не платя налоги в бюджет. Любой таксист, продавец с рынка и даже солидный бизнесмен может организовывать экскурсии по якобы уникальному и индивидуальному маршруту, предоставляя некачественные услуги на арендованном транспорте. Чтобы этого избежать, лучше обращаться к проверенным туроператорам или самим добираться до достопримечательностей, благо до многих из них ходят регулярные автобусы.

Сувениры и алкоголь

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Не всё то, что продается на всевозможных торговых площадках страны, можно назвать оригинальными и уникальными сувенирами. Нередко по соседству с качественными товарами можно увидеть подделки. Особенно внимательно стоит быть в курортных зонах, где можно приобрести сувениры, стоимость которых в два-три раза отличается от реальной. Местные спекулянты не гнушаются устанавливать любую цену или вовсе не указывать ее на товарах, называя произвольные суммы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Аналогичная ситуация на рынке крепких алкогольных напитков, которые нещадно подделываются кустарным путем. Откровенную сивуху армяне не гонят, поскольку даже скромный местный винодел мало-мальски разбирается в изготовление домашних напитков. Но и платить за якобы брендовый коньяк, продающийся на придорожной торговой точке, не стоит, поскольку рассчитан он исключительно на туристов, желающих сэкономить. Приезжая в Армению лучше поинтересоваться у местных, где они приобретают алкоголь к столу, и что предпочтительно купить в качестве подарка.