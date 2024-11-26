Где отдыхают армяне? Куда они летали в прошлом году?

Если позволяют средства, армяне отправляются в путешествия, причем делают это круглый год. Летят как правило к морю. Расскажем об излюбленных туристических маршрутах, которые чаще всего выбирают граждане Армении.

Почему армяне едут в Грузию?

Грузия не первый год занимает лидирующее место среди направлений туристического потока: за десять месяцев 2024 года в страну въехало 732,2 тыс. туристов из Армении, что на 0,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Грузия привлекает по нескольким причинам:

соседняя страна

море, которого нет в Армении

развитая сеть дорог, которая позволяет путешествовать по всей стране

в Грузии проживает много армян

безвизовый режим для граждан Армении

отдых в Грузии считается бюджетным, так как многие армяне путешествуют на личном транспорте и хорошо ориентируются.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Почему армяне едут в Египет?

Египет предпочитают семейные армяне. Ежегодно около 150 тыс. туристов из Армении едут в Каир, а также курорты Шарм-эль-Шейха и Хургады, хотя путешествие в страну пирамид подорожало за последние несколько лет. Египет привлекает по нескольким причинам:

регулярные чартерные рейсы позволяют быстро добраться до места отдыха

любимый армянами аll inclusive.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему армяне едут в Грецию?

Поскольку территория Греции не ограничивается Балканским полуостровом, основные турпотоки из Армении направлены в сторону многочисленных островов: Крит, Родос, Закинф, Миконос, Парос.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему армяне едут в Дубай?

Дубай выбирают те, кто готов потратить много денег. Отдых в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов удовольствие недешевое. Дубай привлекает разнообразием развлечений, возможностью посетить динамично развивающийся мегаполис, а также круглый год отдыхать на песчаных пляжах. В городе очень удобно передвигаться и практически невозможно заблудиться. В Дубае туристам открывается слияние восточного колорита и достижений современной урабнистики.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему армяне едут в Испанию?

Основной турпоток в Испанию приходиться на второй город страны Барселону. Среди армянских модниц, считается престижным посетить Барселону, где цены в элитных бутиках ниже, чем в соседней Франции. Благодаря удобному общественному транспорту и обилию памятников архитекторы Барселона заметно превосходит «скучный» Мадрид.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему армяне едут в Черногорию?

Большинство армян прохладно относится к путешествиям в восточном полушарии, поэтому увидеть их в Китае, Японии, Вьетнаме, Таиланде, Лаосе, Камбодже сложно. Поэтому в качестве экзотического варианта отдыха они выбирают достаточно бюджетную Черногорию у берегов Адриатического моря. Небольшая страна с горным рельефом и чистыми пляжами привлекает средневековой архитектуры и позволяется насладиться колоритом восточной Европы.