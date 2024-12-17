Отдых в Крыму на Новый год стал популярнее у туристов

Больше туристов стали выбирать отдых в отелях Крыма на новогодние праздники 2025. Рост бронирований превышает прошлогодний в 4-6 раз. Чаще всего в путешествие на полуостров едут из Москвы и Кубани.

Туристы стали больше бронировать отели в Крыму на новогодние каникулы 2025: показатели текущего года опережают прошлогодние в 4-6 раз, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

«Рост бронирования крымских отелей на новогодние даты за последние две недели превосходят показатели Петербурга и Краснодарского края в два раза, а Москвы – в два с половиной. Прирост бронирований по Сочи на праздничные даты составляет 13%, по Ялте – 45%. Цены в ялтинских отелях выросли на 34%, в сочинских – лишь на 13%»

- РСТ

Несмотря на это, отдых в Ялте все равно выйдет дешевле, чем в Сочи. Одна ночь на крымском курорте будет стоить 5,1 тыс рублей, а на краснодарском придется отдать 6,8 тыс рублей за ночь.

Чаще других отдых в Крыму выбирают жители Москвы, Кубани и Ростовской области.

Напомним, что по итогам 2024 года Крым планирует принять свыше 6,5 млн туристов.