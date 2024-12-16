Вестник Кавказа

Минкурортов Крыма ждет аншлага на новогодние праздники

Минкурортов Крыма ждет аншлага на новогодние праздники
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Крыма ожидают на предстоящие новогодние праздники массового наплыва российских туристов – крымские здравницы и отели планируют принять около 200 тысяч человек, для них организуют бесплатные экскурсии.

Предстоящие новогодние праздники в Крыму планируют провести как минимум 200 тыс туристов, которых готовы принять около 300 средств размещения, более 70 из которых - санаторно-курортные комплексы, сообщили в министерстве курортов и туризма республики.

"Традиционно в Республику Крым в новогодние и рождественские праздники прибывает порядка 200 тысяч человек"

- министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий

Власти полуострова уже приготовили для гостей обширную программу, главным "коньком" которой станут бесплатные экскурсии по памятным местам и живописным локациям региона – они впервые пройдут по всему полуострову с 25 декабря уходящего 2024 года по 8 января наступающего 2025 года, передает "АиФ-Крым".

Это более 40 туристических маршрутов, рассчитанных почти на 1500 участников – вести их будут профессиональные гиды, которые познакомят отдыхающих с культурой, историей и живописными местами Крыма.

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