Турпоток в Крым вырос почти в 1,5 раза

Отдых в Крыму становится все более популярным среди туристов. В уходящем году количество побывавших здесь гостей превысило уровень 2023 года практически в полтора раза, оказавшись общероссийским лидером.

Крым вышел на первое место среди регионов России по динамике туристического потока, разделив его, впрочем, с еще одним субъектом, поведал президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

По его словам, поток туристов в Крым подскочил на 48%. Аналогичный показатель дала Калмыкия. Это лучший результат по России, подчеркнул Уманский.

Следом за ними, уточнил глава РСТ, с большим отрывом идет Архангельская область: там турпоток увеличился на треть, а точнее на 34%.

Кроме того, Уманский обратил внимание на то, что россияне в целом стали чаще путешествовать по стране. По информации РСТ, за 2024 год число внутрироссийских бронирований увеличилось более чем на 16% относительно минувшего года. Президент организации подчеркнул, что уже можно начинать говорить о рекорде.

"В прошлом году мы уже превзошли показатели доковидного 2019 года, а в этом году продолжаем наращивать динамику путешествий по нашей стране"

– Уманский