Весной в Крым пойдут поезда из Северной Осетии

Уже предстоящей весной Владикавказ и Симферополь соединят пассажирские поезда, которые будут ходить раз в четыре дня, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Весной наступающего 2025 года из столицы Северной Осетии Владикавказа в крымский Симферополь начнут ходить пассажирские поезда, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.

"Жители нашей республики смогут насладиться красотой крымских побережий, а гости из Крыма - открыть для себя уникальные традиции и природу Осетии"

- Сергей Меняйло

Проект уже обсуждается с РЖД, на первых порах планируется, что поезд будет ходить из Владикавказа в Симферополь раз в четыре дня, в перспективе этот интервал может стать короче.

Запуск поездов в направлении полуострова сделает удобнее поездки для местных жителей, отметил Меняйло.