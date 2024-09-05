Открытие горнолыжного курорта Мамисон: когда произойдет и нужно ли туда ехать?

Проект курорта «Мамисон» разрабатывался давно. Еще в 1970-х годах Северная Осетия рассматривалась, как локация для строительства горнолыжной базы. Но о реализации планов заговорили только в 2006 году.
Когда откроется горнолыжный курорт «Мамисон»
Открытие курорта «Мамисон» может произойти зимой 2024-2025 годов. То есть, в нынешнем горнолыжном сезоне первые туристы смогут посетить склоны Мамисонского ущелья.
При этом запуск курорта откладывался несколько раз.
Это связано со сложностью рельефа, трудоемким процессом возведения канатных дорог и подготовки территории под строительство опорных конструкций.
Где находится «Мамисон»
Несмотря на то, что горнолыжный курорт «Мамисон» еще не открыт для туристов, он уже появился на карте. Он расположен в Мамисонском ущелье в Северной Осетии.
Строится будущий курорт на территории двух туристических поселков Зруг и Козиком.
Недалеко от места возведения курорта протекают реки Мамихдон и Земегондон.
Здесь же находится Военно-Осетинская дорога, которая была построена еще в 1897 году.
Локация для курорта была выбрана не случайно. В Мамисонском ущелье наиболее подходящий рельеф для строительства горнолыжных трасс и канатных дорог.
Также считается, что это ущелье одно из самых живописнейших мест Северной Осетии.
Расстояние от Владикавказа до будущего курорта порядка 103 км. Время в пути на личном транспорте займет около двух часов.
План развития курорта «Мамисон»
Мастер-план будущего курорта был создан в 2013 году. Финансирование началось в 2019 году.
Сейчас на курорте устанавливают опоры для канатных дорог. В первую очередь были установлены опорные столбы для дороги под названием М1. Далее будет происходить установка опор для канатной дороги М2.
Когда все опорные конструкции будут установлены, рабочие приступят к развешиванию кабинок.
На первом подъемнике будет 85 гондол, в которых смогут разместиться сразу восемь человек.
Самая нижняя станция канатной дороги будет размещаться на высоте 2025 метров, верхняя на отметке 2913 метров.
Длина маршрута составит больше 3 км. Время в пути займет 10 минут.
Вторая дорога будет кресельного типа.
Кататься на трассах курорта смогут, как новички так и профессионалы. Маршруты сделают от самых простых до сложных.
Всего до 2030 года планируется запустить почти 100 км трасс.
Сейчас готовы шесть из запланированных трасс. До конца 2024 года будут расчищены еще два маршрута.
В нынешнем сезоне планируется запустить 14 км горнолыжных трасс.
Отдых на горнолыжном курорте «Мамисон»
Кроме канатных дорог и горнолыжных трасс на курорте «Мамисон» в Северной Осетии будет запущена туристическая инфраструктура.
Здесь отроются отели, спа-центры и рестораны.
Планируется, что гостей будут принимать четырех- и пятизвездочные отели.
К 2030 году здесь смогут разместиться до 7 тыс человек.
В год на курорте планируется принимать порядка 700 тыс отдыхающих.
Горнолыжный сезон здесь планируется открывать в ноябре. За счет расположения курорта продлить катания удастся до апреля.
Также есть возможность продлить сезон за счет высоты, близости ледников и систем искусственного оснежения трасс.
Кроме этого, здесь будет организован прокат спортивного снаряжения, а новички смогут обратиться к инструкторам за помощью.
В одном из отелей курорта будет открыт видовой ресторан с панорамными окнами, из которых откроется вид на ущелье.