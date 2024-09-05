Открытие горнолыжного курорта Мамисон: когда произойдет и нужно ли туда ехать?

Горнолыжный курорт «Мамисон» в Северной Осетии – грандиозный концепт, которые может стать конкурентом не только отечественным проектам подобного масштаба, но и зарубежным.

Проект курорта «Мамисон» разрабатывался давно. Еще в 1970-х годах Северная Осетия рассматривалась, как локация для строительства горнолыжной базы. Но о реализации планов заговорили только в 2006 году.

© Фото: Кавказ.РФ

Когда откроется горнолыжный курорт «Мамисон»

Открытие курорта «Мамисон» может произойти зимой 2024-2025 годов. То есть, в нынешнем горнолыжном сезоне первые туристы смогут посетить склоны Мамисонского ущелья.

При этом запуск курорта откладывался несколько раз.

Это связано со сложностью рельефа, трудоемким процессом возведения канатных дорог и подготовки территории под строительство опорных конструкций.

© Фото: Кавказ.РФ

Где находится «Мамисон»

Несмотря на то, что горнолыжный курорт «Мамисон» еще не открыт для туристов, он уже появился на карте. Он расположен в Мамисонском ущелье в Северной Осетии.

Строится будущий курорт на территории двух туристических поселков Зруг и Козиком.

Недалеко от места возведения курорта протекают реки Мамихдон и Земегондон.

Здесь же находится Военно-Осетинская дорога, которая была построена еще в 1897 году.

Локация для курорта была выбрана не случайно. В Мамисонском ущелье наиболее подходящий рельеф для строительства горнолыжных трасс и канатных дорог.

Также считается, что это ущелье одно из самых живописнейших мест Северной Осетии.

Расстояние от Владикавказа до будущего курорта порядка 103 км. Время в пути на личном транспорте займет около двух часов.

© Фото: Кавказ.РФ

План развития курорта «Мамисон»

Мастер-план будущего курорта был создан в 2013 году. Финансирование началось в 2019 году.

Сейчас на курорте устанавливают опоры для канатных дорог. В первую очередь были установлены опорные столбы для дороги под названием М1. Далее будет происходить установка опор для канатной дороги М2.

Когда все опорные конструкции будут установлены, рабочие приступят к развешиванию кабинок.

На первом подъемнике будет 85 гондол, в которых смогут разместиться сразу восемь человек.

© Фото: Кавказ.РФ

Самая нижняя станция канатной дороги будет размещаться на высоте 2025 метров, верхняя на отметке 2913 метров.

Длина маршрута составит больше 3 км. Время в пути займет 10 минут.

Вторая дорога будет кресельного типа.

Кататься на трассах курорта смогут, как новички так и профессионалы. Маршруты сделают от самых простых до сложных.

© Фото: Кавказ.РФ

Всего до 2030 года планируется запустить почти 100 км трасс.

Сейчас готовы шесть из запланированных трасс. До конца 2024 года будут расчищены еще два маршрута.

В нынешнем сезоне планируется запустить 14 км горнолыжных трасс.

© Фото: Кавказ.РФ

Отдых на горнолыжном курорте «Мамисон»

Кроме канатных дорог и горнолыжных трасс на курорте «Мамисон» в Северной Осетии будет запущена туристическая инфраструктура.

Здесь отроются отели, спа-центры и рестораны.

Планируется, что гостей будут принимать четырех- и пятизвездочные отели.

К 2030 году здесь смогут разместиться до 7 тыс человек.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В год на курорте планируется принимать порядка 700 тыс отдыхающих.

Горнолыжный сезон здесь планируется открывать в ноябре. За счет расположения курорта продлить катания удастся до апреля.

Также есть возможность продлить сезон за счет высоты, близости ледников и систем искусственного оснежения трасс.

Кроме этого, здесь будет организован прокат спортивного снаряжения, а новички смогут обратиться к инструкторам за помощью.

В одном из отелей курорта будет открыт видовой ресторан с панорамными окнами, из которых откроется вид на ущелье.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"