Вестник Кавказа

"Мамисон" готов открыться для туристов этой зимой

"Мамисон" готов открыться для туристов этой зимой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На курорте "Мамисон" в Северной Осетии завершается первый этап работ. Вскоре начнут работать канатные дороги и первые трассы для любителей лыжного спорта.

Горный курорт "Мамисон" в конце декабря сможет принять гостей - к финалу подходит первый этап работ по созданию курорта.

Вскоре будут запущены две канатные дороги – гондольная и кресельная, готовятся также первые 14 км горнолыжных трасс нового курорта. О том, как продвигаются работы, рассказал заместитель гендиректора АО "Кавказ.РФ" Владимир Лапухин.

"Что касается нижней зоны, у нас парковочная зона на 450 машиномест готова, автомобильные дороги готовы... Вся инженерная инфраструктура у нас готова"

– Лапухин

Гондольная канатная дорога М-1 будет запущена в конце декабря. На дороге М-2 пуско-наладочные работы стартуют с 15 декабря.

"Мы также строим горнолыжную инфраструктуру – 19 км горнолыжных трасс, в этом году мы вводим 14, 5 км, переходящие на следующий год. Я считаю, что 14 км достаточно для старта, для запуска курорта"

– Лапухин

Инженерная инфраструктура на склонах уже функционирует. Следующей зимой, в сезоне 2025-2026 на "Мамисоне" начнет работать система искусственного оснежения.

"Вводим в эксплуатацию две канатные дороги, 14 км горнолыжных трасс, всю коммунальную инфраструктуру, все благоустройство, парковочные зоны, гараж ратраков - это такой базовый кейс, который позволит нам открыть курорт в сезоне 2025"

– Лапухин        

Мамисон создается в Алагирском районе Северной Осетии. Масштабный проект будет запускаться поэтапно, в перспективе турпоток составит около 700 тыс человек в год, передает ГТРК "Алания".

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