Глэмпинг с бассейном появится на «Мамисоне»

Курорт «Мамисон» обзавелся десятым резидентом, который планирует построить отель и модульный глэмпинг. Проект инвестора оценивается в 650 млн рублей.
Новый резидент горного курорта «Мамисон» компания «Сар Инвест» построит глэмпинг в рамках туристического комплекса.
«В ближайшие два года осетинская компания планирует добавить курорту почти 400 мест размещения – построит глэмпинг из 33 модульных домов и гостиницу»
– Кавказ.рф
Проект включает не только места размещения, но и банный комплекс с бассейном, кафе, видовой ресторан.
Объем инвестиций в проект оценивается в 650 млн рублей. «Сар Инвест» откроет на курорте 76 рабочих мест.