Вестник Кавказа

Глэмпинг с бассейном появится на «Мамисоне»

Глэмпинг с бассейном появится на «Мамисоне»
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Курорт «Мамисон» обзавелся десятым резидентом, который планирует построить отель и модульный глэмпинг. Проект инвестора оценивается в 650 млн рублей.

Новый резидент горного курорта «Мамисон» компания «Сар Инвест» построит глэмпинг в рамках туристического комплекса.

«В ближайшие два года осетинская компания планирует добавить курорту почти 400 мест размещения – построит глэмпинг из 33 модульных домов и гостиницу»

– Кавказ.рф

Проект включает не только места размещения, но и банный комплекс с бассейном, кафе, видовой ресторан.

Объем инвестиций в проект оценивается в 650 млн рублей. «Сар Инвест» откроет на курорте 76 рабочих мест.

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