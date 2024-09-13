Две канатки откроют к зиме на «Мамисоне»

Курорт «Мамисон» готовится к зимнему сезону. Вскоре будут открыты две канатные дороги. Власти Северной Осетии призывают туристов готовить лыжи и сноуборды.
На горном курорте «Мамисон» в Северной Осетии к предстоящей зиме появятся две канатные дороги.
К сезону катания будут открыты кресельная и гондольная канатные дороги. В октябре на них закончится установка станций, в следующем месяце будут натянуты канаты и установлены кресла. Кроме того, на новом курорте в горах Северной Осетии специалисты устанавливаю систему искусственного снегообразования.
«Мамисон» точно станет самым востребованным и красивым курортом на Северном Кавказе. Готовьте лыжи и сноуборды!»
– глава региона Сергей Меняйло