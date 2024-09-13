Вестник Кавказа

Две канатки откроют к зиме на «Мамисоне»

Канатная дорога
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Курорт «Мамисон» готовится к зимнему сезону. Вскоре будут открыты две канатные дороги. Власти Северной Осетии призывают туристов готовить лыжи и сноуборды.

На горном курорте «Мамисон» в Северной Осетии к предстоящей зиме появятся две канатные дороги.

К сезону катания будут открыты кресельная и гондольная канатные дороги. В октябре на них закончится установка станций, в следующем месяце будут натянуты канаты и установлены кресла. Кроме того, на новом курорте в горах Северной Осетии специалисты устанавливаю систему искусственного снегообразования.

«Мамисон» точно станет самым востребованным и красивым курортом на Северном Кавказе. Готовьте лыжи и сноуборды!»

– глава региона Сергей Меняйло

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