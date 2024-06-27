Вестник Кавказа

Дорога к "Мамисону" будет достроена в этом году

Дорога к "Мамисону" будет достроена в этом году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Северной Осетии в этом году будет достроена дорога к горному курорту "Мамисон". Завершаются работы на втором участке дороги.

Создание инфраструктуры, связанной с горным курортом "Мамисон" в Северной Осетии продолжается, до конца года будет готов второй участок дороги к будущему туркомплексу, поделился глава республики Сергей Меняйло.

"До конца года завершим строительство второго участка дороги к "Мамисону". Чтобы обеспечить безопасный и комфортный подъезд к будущему туристическому комплексу, рабочие реконструируют дорогу и искусственные сооружения на ней - здесь будут проходить все транспортные потоки к "Мамисону"

– Меняйло

Сейчас, уточнил он, ведутся строительные работа на участке длиной 14 км Нижний Зарамаг - Мамисон, более половины участка уже получило асфальтобетонное покрытие.

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