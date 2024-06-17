Курорт Мамисон объявил набор персонала

Открылся набор персонала для работы на курорте «Мамисон». Курорту нужны различные специалисты – от поваров и горничных до ремонтных рабочих и аниматоров.

Руководство курорта «Мамисон» объявило о начале отбора персонала. Сейчас открыто более 170 вакансий.

Для работы на курорте востребован широкий спектр специалистов от гидов и аниматоров до администраторов и поваров. Среди вакансий можно также найти позиции от горничных, поваров и официантов, до инженеров, администраторов и менеджеров по туризму. Каждая вакансия требует определенного уровня профессионализма и квалификации, а также готовности к работе в условиях пиковой туристической сезонности.

«Более 170 вакансий открывается на курорте «Мамисон». Вместе с правительством Республики Северная Осетия-Алания мы собираем команду для работы на новом курорте «Мамисон», который запустится в следующем сезоне. Работу курирует профильный заместитель гендиректора Кавказ.РФ Тимур Кебеков»

– Кавказ.РФ.

Уточняется, что первые собеседования будут проходить уже в эту пятницу, 28 июня.

Отметим, что курорт предлагает сотрудникам разнообразные программы корпоративной социальной поддержки, включая льготы на питание и медицинское обслуживание. Кроме того, работа на курорте может стать отличным стартом для карьерного роста в сфере туризма и гостиничного бизнеса.