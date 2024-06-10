Северная Осетия завершает строительство дороги к Мамисону

Магистраль к горнолыжному курорту Мамисон в Северной Осетии готова на 80%. Сейчас специалисты работают над последним участком дороги.
Строительство дороги к горнолыжному курорту Мамисон находится на завершающей стадии. Сейчас 80% полотна уже завешено. Информацию об этом озвучил глава региона Сергей Меняйло.
По словам чиновника, проект курорта является самым крупным в регионе и относится к туристическим объектам мирового уровня. Поэтому работа над магистралью проводится под особым контролем.
Сейчас специалисты начали прокладку дороги от населенного пункта Нижний Зарамаг к месту, где располагается строящийся курорта.
На предыдущих этапах дорожники укрепили и увеличили полотно, возвели подпорные сооружения и проложили водоотводные трубы.
Уточняется, что 14-километровый участок дороги к курорту возводится по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".