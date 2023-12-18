Северная Осетия задумалась о строительстве второй очереди Мамисона

Власти Северной Осетии считают необходимым строить вторую очередь горнолыжного курорта Мамисон одновременно с первой, целесообразность такого решения объяснил глава региона.

Создание горнолыжного курорте Мамисон ускорится за счет запуска строительства второй очереди, рассказал глава Северной Осетии.

По словам Сергея Меняйло, можно говорить не только о возможности такого варианта, но и о его необходимости. Политик подчеркнул, что инвестор может найтись уже в этом году.

"Мы понимаем, что надо помочь потенциальным инвесторам, и для этого у нас все возможности есть. Надо только окончательно нам всем сесть за стол и договориться"

– глава Северной Осетии

Когда откроется Мамисон?

Меняйло также подтвердил планы запустить курорт уже ближайшей зимой.

Глава региона прокомментировал и ход строительства Мамисона, пояснив, что оно в разгаре.

Он добавил, что первая очередь проекта не даст раскрыться и четверти потенциала этой локации.