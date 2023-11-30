Мамисон: когда откроют горнолыжный курорт в Северной Осетии и чего от него ожидать?

Медина Назарова

Горнолыжный комплекс "Мамисон" — один из самых грандиозных проектов в туристической сфере не только для Северной Осетии, но и для всей России. Расскажем, что это за курорт, когда он откроется, как туда добраться и что там делать кроме катания на лыжах.

Почему "Мамисон" до сих пор не работает?

Устремленные в небеса горы, быстрые реки, прозрачные озера, клокочущие водопады, изумрудные альпийские луга, чистейший горный воздух — всем этим Северная Осетия делится со своими гостями.

Проект курорта "Мамисон" начали разрабатывать более 10 лет назад. Но лишь недавно появились долгожданные инвесторы: группа компаний "Гранит" (туристический центр "Газпром" и курорт "Альпика-Сервис" в Сочи), уроженец Северной Осетии бизнесмен Владимир Гуриев и другие.

Каким будет "Мамисон"?

"Мамисон" — это километры горных трасс, склоны которых уже выровнены. Нижнюю станцию планируют разместить на высоте 2040 метров над уровнем моря, а вот верхнюю — на высоте 4080 метров. Между ними построят станцию с обзорной площадкой, с которой можно будет любоваться панорамой Мамисонского ущелья.

В планах строительство нескольких VIP домиков, из которых можно будет сразу попадать на трассы. Благодаря близости к леднику Зарамаг, горнолыжный сезон здесь может быть растянут от ноября до мая.

Всего будет проложено 73 км трасс и простроено 18 подъемников. Развитие курорта расписано до 2030 года, когда он сможет принимать до 700 тысяч отдыхающих в год. В сезоне 2024-2025 здесь готовы принять 100 тыс. гостей.

Когда откроется "Мамисон"?

Первую очередь курорта планируют запустить в зимний сезон 2023-2024. Заработает 20 км горнолыжных трасс, а также сноупарк. Отдыхающие смогут подняться на высоту 2900 метров при помощи двух канатных дорог — гондольной и кресельной. По словам руководства "Кавказ.РФ", ответственного за развитие курорта, уже зимой 2024 года здесь должны открыться отели на 700 мест.

Что такое Мамисонское ущелье?

Природа здешних мест дарит лучшие возможности для рекреационного туризма на протяжении всего года — это и пешие походы, альпинизм, конный туризм и многое другое.

Лисри — сохранившиеся руины башенного комплекса - шедевр осетинского культурного наследия и визитная карточка Мамисона. Среди этих руин следует отметить полуразрушенную церковь — храм Успения Пресвятой Богородицы, построенную в византийском стиле. Самих башен изначально насчитывалось 14. На сегодня их осталось 7. Появление башен и самого поселения относят к началу XVII века. "Наш средневековый Нью-Йорк" — так называют этот изваянный из камней башенный комплекс местные жители. Расположен он в самом центре Мамисонского ущелья на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря.

Зиккурат от слова "вершина" (так называется культовое сооружение из нескольких слоев камня) считается самым старшим по возрасту строением в Лисри. Оно представляет собой ступенчатую башню. Некоторые ученые определяют возраст зиккурата в Лисри — около 2 тыс. лет, хотя доказательств этому нет. Свой зиккурат осетины называют Мигдау-Дзуар. Для осетин зиккурат — местное святилище, регулярно посещаемое и в наши дни.

Посетить Лисри лучше всего в рамках экскурсии, так как рейсового транспортного сообщения здесь нет.

Как добраться до "Мамисона"?

Добраться до Мамисонского ущелья и одноименного курорта можно самолетом до Владикавказа и затем автомобилем за два часа — расстояние 120 км.

Так как курорт только начинает функционировать, советуем планировать свой отдых через турагентства.